Эксречница Зеленского призналась, что боится за жизнь из-за Ермака

Бывшая пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель рассказала, что считает экспредседателя ОПУ Андрея Ермака "очень опасным человеком" и добавила, что именно из-за него боится за собственную жизнь.
Главные тезисы
- По словам Мендель, у Ермака есть много возможностей для мести и расправы.
- Она также добавила, что он разрушил много человеческих жизней.
Мендель высказалась об Ермаке и его влиянии
Журналистка поинтересовалась у бывшей пресс-секретаря президента, чего именно она боится и что конкретно Ермак может сделать по отношению к ней.
По убеждению Мендель, у экс-председателя ОПУ есть много инструментов для расплаты.
Юлия Мендель также заверила, что многие человеческие судьбы в команде украинского лидера Владимира Зеленского уничтожил именно Андрей Ермак.
