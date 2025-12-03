Эксречница Зеленского призналась, что боится за жизнь из-за Ермака
Эксречница Зеленского призналась, что боится за жизнь из-за Ермака

Источник:  Радио Свобода

Бывшая пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель рассказала, что считает экспредседателя ОПУ Андрея Ермака "очень опасным человеком" и добавила, что именно из-за него боится за собственную жизнь.

Главные тезисы

  • По словам Мендель, у Ермака есть много возможностей для мести и расправы.
  • Она также добавила, что он разрушил много человеческих жизней.

Мендель высказалась об Ермаке и его влиянии

Вот сейчас когда я это говорю, мне страшно и я каждый день молюсь и благодарю Бога, что я жива, потому что Андрей Борисович (Ермак — ред.) — это очень опасный человек. Это очень опасный человек. И те, кто его знают, это поймут.

Юлия Мендель

Юлия Мендель

Экс-спикер президента Украины

Журналистка поинтересовалась у бывшей пресс-секретаря президента, чего именно она боится и что конкретно Ермак может сделать по отношению к ней.

По убеждению Мендель, у экс-председателя ОПУ есть много инструментов для расплаты.

От кампании банального очернения, с помощью политических технологий, запуска всяких там каких-то против тех, кто идет против Андрея Борисовича — это или пророссийский, предатель и т.д. — и до того, что он имеет определенное влияние на правоохранительные органы и создаются там уголовные производства на ровном месте — измена на ровном месте и так далее, и так далее, и так далее, и так далее и так далее.

Юлия Мендель также заверила, что многие человеческие судьбы в команде украинского лидера Владимира Зеленского уничтожил именно Андрей Ермак.

