Ексречниця Зеленського зізналася, що боїться за життя через Єрмака

Колишня речниця президента України Юлія Мендель розповіла, що вважає ексголову ОПУ Андрія Єрмака "дуже небезпечною людиною" та додала, що саме через нього боїться за власне життя.

Мендель висловилася про Єрмака та його вплив

От зараз коли я це говорю, мені страшно і я щодня молюся і дякую Богу, що я жива, тому що Андрій Борисович (Єрмак — ред.) — це дуже небезпечна людина. Це дуже небезпечна людина. І ті, хто його знають, це зрозуміють. Юлія Мендель Ексречниця президента України

Журналістка поцікавилася у колишньої речниці президента, чого саме вона боїться та що конкретно Єрмак може зробити щодо неї.

На переконання Мендель, у ексголови ОПУ є багато інструментів для розплати.

Від кампанії банального очорнення, за допомогою там політичних технологій, запуску всяких там якихось проти тих, хто йде проти Андрія Борисовича — це або проросійський, зрадник тощо — і до того, що він має певний вплив на правоохоронні органи і створюються там кримінальні провадження на рівному місці — зрада на рівному місці і так далі, і так далі, і так далі. Поширити

Юлія Мендель також запевнила, що багато людських доль в команді українського лідера Володимира Зеленського знищив саме Андрій Єрмак.