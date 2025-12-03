Ексречниця Зеленського зізналася, що боїться за життя через Єрмака

Колишня речниця президента України Юлія Мендель розповіла, що вважає ексголову ОПУ Андрія Єрмака "дуже небезпечною людиною" та додала, що саме через нього боїться за власне життя.
Головні тези:
- За словами Мендель, у Єрмака є багато можливостей для помсти та розправи.
- Вона також додала, що він зруйнував багато людських життів.
Мендель висловилася про Єрмака та його вплив
Журналістка поцікавилася у колишньої речниці президента, чого саме вона боїться та що конкретно Єрмак може зробити щодо неї.
На переконання Мендель, у ексголови ОПУ є багато інструментів для розплати.
Юлія Мендель також запевнила, що багато людських доль в команді українського лідера Володимира Зеленського знищив саме Андрій Єрмак.
