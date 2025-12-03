Ексречниця Зеленського зізналася, що боїться за життя через Єрмака
Ексречниця Зеленського зізналася, що боїться за життя через Єрмака

Мендель висловилася про Єрмака та його вплив
Джерело:  Радіо Свобода

Колишня речниця президента України Юлія Мендель розповіла, що вважає ексголову ОПУ Андрія Єрмака "дуже небезпечною людиною" та додала, що саме через нього боїться за власне життя.

Головні тези:

  • За словами Мендель, у Єрмака є багато можливостей для помсти та розправи.
  • Вона також додала, що він зруйнував багато людських життів.

Мендель висловилася про Єрмака та його вплив

От зараз коли я це говорю, мені страшно і я щодня молюся і дякую Богу, що я жива, тому що Андрій Борисович (Єрмак — ред.) — це дуже небезпечна людина. Це дуже небезпечна людина. І ті, хто його знають, це зрозуміють.

Юлія Мендель

Юлія Мендель

Ексречниця президента України

Журналістка поцікавилася у колишньої речниці президента, чого саме вона боїться та що конкретно Єрмак може зробити щодо неї.

На переконання Мендель, у ексголови ОПУ є багато інструментів для розплати.

Від кампанії банального очорнення, за допомогою там політичних технологій, запуску всяких там якихось проти тих, хто йде проти Андрія Борисовича — це або проросійський, зрадник тощо — і до того, що він має певний вплив на правоохоронні органи і створюються там кримінальні провадження на рівному місці — зрада на рівному місці і так далі, і так далі, і так далі.

Юлія Мендель також запевнила, що багато людських доль в команді українського лідера Володимира Зеленського знищив саме Андрій Єрмак.

