Генштаб звітує про нові успіхи українських військ на фронті

Протягом минулої доби авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони України успішно уразили три артилерійські системи, два пункти управління БпЛА та чотири райони зосередження особового складу російських загарбників.
Головні тези:
- Розпочався 1385 день повномасштабної війни Росії проти України.
- Загалом протягом 8 грудня на фронті відбулося 139 бойових зіткнень.
Втрати армії РФ станом на 9 грудня 2025 року
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.12.25 орієнтовно склали:
особового складу — близько 1 182 610 (+930) осіб
танків — 11 403 (+0) од.
бойових броньованих машин — 23 691 (+2) од.
артилерійських систем — 34 944 (+27) од.
РСЗВ — 1 563 (+1) од.
засоби ППО — 1 253 (+0) од.
літаків — 431 (+0) од.
гелікоптерів — 347 (+0) од.
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 88 889 (+432) од.
крилаті ракети — 4 058 (+0) од.
кораблі / катери — 28 (+0) од.
підводні човни — 1 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни — 69 243 (+61) од.
спеціальна техніка — 4 019 (+1) од.
Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного та 80 авіаційних ударів, застосував одну ракету й скинув 208 керованих бомб.
Крім цього, було залучено для ураження 6254 дронів-камікадзе та здійснено 4128 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, з яких 88 — із реактивних систем залпового вогню.
Більше по темі
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-