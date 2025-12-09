Генштаб звітує про нові успіхи українських військ на фронті
Україна
Генштаб звітує про нові успіхи українських військ на фронті

Генштаб ЗСУ
ЗСУ
Протягом минулої доби авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони України успішно уразили три артилерійські системи, два пункти управління БпЛА та чотири райони зосередження особового складу російських загарбників.

Головні тези:

  • Розпочався 1385 день повномасштабної війни Росії проти України.
  • Загалом протягом 8 грудня на фронті відбулося 139 бойових зіткнень.

Втрати армії РФ станом на 9 грудня 2025 року

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.12.25 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 1 182 610 (+930) осіб

  • танків — 11 403 (+0) од.

  • бойових броньованих машин — 23 691 (+2) од.

  • артилерійських систем — 34 944 (+27) од.

  • РСЗВ — 1 563 (+1) од.

  • засоби ППО — 1 253 (+0) од.

  • літаків — 431 (+0) од.

  • гелікоптерів — 347 (+0) од.

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 88 889 (+432) од.

  • крилаті ракети — 4 058 (+0) од.

  • кораблі / катери — 28 (+0) од.

  • підводні човни — 1 (+0) од.

  • автомобільна техніка та автоцистерни — 69 243 (+61) од.

  • спеціальна техніка — 4 019 (+1) од.

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного та 80 авіаційних ударів, застосував одну ракету й скинув 208 керованих бомб.

Крім цього, було залучено для ураження 6254 дронів-камікадзе та здійснено 4128 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, з яких 88 — із реактивних систем залпового вогню.

