Генштаб отчитывается о новых успехах украинских войск на фронте

За прошедшие сутки авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины успешно поразили три артиллерийские системы, два пункта управления БпЛА и четыре района сосредоточения личного состава российских захватчиков.
Главные тезисы
- Начался 1385-й день полномасштабной войны России против Украины.
- Всего в течение 8 декабря на фронте произошло 139 боевых столкновений.
Потери армии РФ по состоянию на 9 декабря 2025 года
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 09.12.25 ориентировочно составили:
личного состава — около 1 182 610 (+930) человек
танков — 11 403 (+0) ед.
боевых бронированных машин — 23 691 (+2) ед.
артиллерийских систем — 34 944 (+27) ед.
РСЗО — 1 563 (+1) ед.
средства ПВО — 1253 (+0) ед.
самолетов — 431 (+0) ед.
вертолетов — 347 (+0) ед.
БПЛА оперативно-тактического уровня — 88 889 (+432) ед.
крылатые ракеты — 4058 (+0) ед.
корабли / катера — 28 (+0) ед.
подводные лодки — 1 (+0) ед.
автомобильная техника и автоцистерны — 69 243 (+61) ед.
специальная техника — 4 019 (+1) ед.
Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный и 80 авиационных ударов, применил одну ракету и сбросил 208 управляемых бомб.
Кроме того, было привлечено для поражения 6254 дронов-камикадзе и совершено 4128 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, из которых 88 — из реактивных систем залпового огня.
Больше по теме
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-