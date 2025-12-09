Генштаб отчитывается о новых успехах украинских войск на фронте

За прошедшие сутки авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины успешно поразили три артиллерийские системы, два пункта управления БпЛА и четыре района сосредоточения личного состава российских захватчиков.

Потери армии РФ по состоянию на 9 декабря 2025 года

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 09.12.25 ориентировочно составили:

личного состава — около 1 182 610 (+930) человек

танков — 11 403 (+0) ед.

боевых бронированных машин — 23 691 (+2) ед.

артиллерийских систем — 34 944 (+27) ед.

РСЗО — 1 563 (+1) ед.

средства ПВО — 1253 (+0) ед.

самолетов — 431 (+0) ед.

вертолетов — 347 (+0) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня — 88 889 (+432) ед.

крылатые ракеты — 4058 (+0) ед.

корабли / катера — 28 (+0) ед.

подводные лодки — 1 (+0) ед.

автомобильная техника и автоцистерны — 69 243 (+61) ед.

специальная техника — 4 019 (+1) ед.

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный и 80 авиационных ударов, применил одну ракету и сбросил 208 управляемых бомб.

Кроме того, было привлечено для поражения 6254 дронов-камикадзе и совершено 4128 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, из которых 88 — из реактивных систем залпового огня.