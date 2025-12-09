Генштаб отчитывается о новых успехах украинских войск на фронте
Категория
Украина
Дата публикации

Генштаб отчитывается о новых успехах украинских войск на фронте

Генштаб ВСУ
ВСУ
Read in English
Читати українською

За прошедшие сутки авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины успешно поразили три артиллерийские системы, два пункта управления БпЛА и четыре района сосредоточения личного состава российских захватчиков.

Главные тезисы

  • Начался 1385-й день полномасштабной войны России против Украины.
  • Всего в течение 8 декабря на фронте произошло 139 боевых столкновений.

Потери армии РФ по состоянию на 9 декабря 2025 года

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 09.12.25 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 1 182 610 (+930) человек

  • танков — 11 403 (+0) ед.

  • боевых бронированных машин — 23 691 (+2) ед.

  • артиллерийских систем — 34 944 (+27) ед.

  • РСЗО — 1 563 (+1) ед.

  • средства ПВО — 1253 (+0) ед.

  • самолетов — 431 (+0) ед.

  • вертолетов — 347 (+0) ед.

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 88 889 (+432) ед.

  • крылатые ракеты — 4058 (+0) ед.

  • корабли / катера — 28 (+0) ед.

  • подводные лодки — 1 (+0) ед.

  • автомобильная техника и автоцистерны — 69 243 (+61) ед.

  • специальная техника — 4 019 (+1) ед.

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный и 80 авиационных ударов, применил одну ракету и сбросил 208 управляемых бомб.

Кроме того, было привлечено для поражения 6254 дронов-камикадзе и совершено 4128 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, из которых 88 — из реактивных систем залпового огня.

Больше по теме

Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Бюджет войны. Россия потратит на армию в 2026 году почти 167 млрд долл
оккупант
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ПВО обезвредила 84 цели во время отражения атаки РФ
Воздушные Силы ВСУ
ППО
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Кто возглавит Офис президента Украины — Зеленский назвал кандидатов
Зеленский

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?