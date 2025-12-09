ПВО обезвредила 84 цели во время отражения атаки РФ
Категория
Украина
Дата публикации

ПВО обезвредила 84 цели во время отражения атаки РФ

Воздушные Силы ВСУ
ППО
Read in English
Читати українською

Воздушные силы ВСУ официально подтвердили, что ночью 8-9 декабря страна-агрессорка Россия наносила удар по мирным городам и селам Украины 110-ю ударными БПЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов. Благодаря слаженной работе ПВО удалось уничтожить большинство вражеских целей, однако атака РФ продолжается до сих пор.

Главные тезисы

  • Воздушное сражение происходило на севере, юге и востоке страны.
  • Произошло попадание 24 российских дронов на 9 локациях.

Новая атака России на Украину — последние подробности

Воздушное нападение противника началось еще в 18:00 8 декабря.

В этот раз дроны летели по направлениям: Брянск, Орел, Курск, Приморско-Ахтарск, Миллерово-рф., Донецк, Гвардейское — ТОТ АР Крыма.

Что важно понимать, около 70 из них — "шахеды".

К уничтожению вражеских целей были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 84 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Официально известно о попадании 24 ударных БпЛА на 9 локациях.

Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА. Соблюдайте правила безопасности! Держим небо! Вместе — к победе! — призывают украинские защитники.

