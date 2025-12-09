ПВО обезвредила 84 цели во время отражения атаки РФ

Воздушные силы ВСУ официально подтвердили, что ночью 8-9 декабря страна-агрессорка Россия наносила удар по мирным городам и селам Украины 110-ю ударными БПЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов. Благодаря слаженной работе ПВО удалось уничтожить большинство вражеских целей, однако атака РФ продолжается до сих пор.
Главные тезисы
- Воздушное сражение происходило на севере, юге и востоке страны.
- Произошло попадание 24 российских дронов на 9 локациях.
Новая атака России на Украину — последние подробности
Воздушное нападение противника началось еще в 18:00 8 декабря.
В этот раз дроны летели по направлениям: Брянск, Орел, Курск, Приморско-Ахтарск, Миллерово-рф., Донецк, Гвардейское — ТОТ АР Крыма.
Что важно понимать, около 70 из них — "шахеды".
К уничтожению вражеских целей были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Официально известно о попадании 24 ударных БпЛА на 9 локациях.
