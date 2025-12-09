ППО знешкодила 84 цілі під час відбиття атаки РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

ППО знешкодила 84 цілі під час відбиття атаки РФ

Повітряні Сили ЗСУ
ППО
Read in English

Повітряні сили ЗСУ офіційно підтвердили, що вночі 8-9 грудня країна-агресорка Росія завдавала удару по мирним містам та селам України 110-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів. Завдяки злагодженій роботі ППО вдалося знищити більшість ворожий цілей, однак атака РФ триває досі.

Головні тези:

  • Повітряний бій відбувався на півночі, півдні та сході країни.
  • Відбулося влучання 24 російських дронів на 9 локаціях.

Нова атака Росії на Україну — останні подробиці

Повітряний напад противника розпочався ще о 18:00 8 грудня.

Цього разу дрони летіли із напрямків: Брянськ, Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Міллєрово– рф., Донецьк, Гвардійське — ТОТ АР Криму.

Що важливо розуміти, близько 70 із них — "шахеди".

До знищення ворожий цілей були залучені: авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 84 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Наразі офіційно відомо про влучання 24 ударних БпЛА на 9 локаціях.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки! Тримаймо небо! Разом — до перемоги! — закликають українські захисники.

