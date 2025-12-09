ППО знешкодила 84 цілі під час відбиття атаки РФ

Повітряні сили ЗСУ офіційно підтвердили, що вночі 8-9 грудня країна-агресорка Росія завдавала удару по мирним містам та селам України 110-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів. Завдяки злагодженій роботі ППО вдалося знищити більшість ворожий цілей, однак атака РФ триває досі.
Головні тези:
- Повітряний бій відбувався на півночі, півдні та сході країни.
- Відбулося влучання 24 російських дронів на 9 локаціях.
Нова атака Росії на Україну — останні подробиці
Повітряний напад противника розпочався ще о 18:00 8 грудня.
Цього разу дрони летіли із напрямків: Брянськ, Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Міллєрово– рф., Донецьк, Гвардійське — ТОТ АР Криму.
Що важливо розуміти, близько 70 із них — "шахеди".
До знищення ворожий цілей були залучені: авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Наразі офіційно відомо про влучання 24 ударних БпЛА на 9 локаціях.
