Зеленський зустрівся з Папою Римським — відомі деталі
Зустріч Зеленського та Папи Римського - перші подробиці
Джерело:  Vatican News

9 грудня український лідер Володимир Зеленський перебуває з офіційним візитом у Римі, де він уже зустрівся і з Папою Римським Левом XIV. У центрі уваги були питання російської війни, полонених і повернення викрадених Росією українських дітей.

Головні тези:

  • Понтифік підкреслив необхідність продовження мирних переговорів для завершення бойових дій.
  • Також відомо, що незабаром Зеленський зустрінеться з прем’єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні.

Зустріч Зеленського та Папи Римського — перші подробиці

З заявою з цього приводу виступила пресслужба Святого Престолу.

В офіційному повідомлення вказано, що Папа Лев XIV прийняв Володимира Зеленського на аудієнції в резиденції у Кастель-Гандольфо.

Під час їхньої зустрічі, у межах якої обговорювали російсько-українську війну, понтифік наполегливо закликав до продовження мирного переговорів щодо завершення бойових дій.

Папа плекає надію на те, що дипломатичні ініціативи, які наразі втілюються в життя, забезпечить справедливий і тривалий мир для України.

Також у центрі уваги сторін були питання військовополонених та важливість повернення абсолютно всіх викрадених Росією українських дітей до їхніх родин.

Згідно з останніми даним, у другій половині дня у Володимира Зеленського повинна відбутися двостороння зустріч з прем’єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні.

Що важливо розуміти, дипломатичне турне українського лідера почалося після серії зустрічей представників України та США, які стосуються "мирної угоди".

