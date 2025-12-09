"Путін згадується частіше, ніж Бог". У РФ офіційно пишуть підручник фашизму

Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко звертає увагу українців та міжнародної спільноти на те, що в країні-агресорці РФ почали офіційно писати підручник російського фашизму. Фактично Кремль наказав нав'язувати дітям і підліткам культ диктатора Володимира Путіна навіть у межах освітнього процесу.
Головні тези:
- Влада РФ створює інструкцію для майбутнього російського тоталітаризму.
- Формування фашистського світогляду передбачає: культ вождя, мілітаризацію життя, ієрархію покори.
Росія продовжує занурюватися у фашизм
Петро Андрющенко уважно проаналізував нове російське “Обществознание” для 9 класу.
Ба більше, вказано, що російські загарбницькі війська описані як “шлях до волі, сміливості й кар’єрного успіху”.
За словами Андрющенка, пільги, контракти, і навіть можливість піти на "СВО" без строкової служби — все подано не просто, а як норма та безпосередній обов'язок.
Що важливо розуміти, усе це свідчить про те, що країна-агресорка РФ уже переходить від пропаганди до системного формування фашистського світогляду: культ вождя, мілітаризація життя, ієрархія покори.
Ознайомитися з цим “підручником” можна самостійно з VPN за посиланням:
login: expert_1394@local
Пароль: wnJrkGEr
