"Путін згадується частіше, ніж Бог". У РФ офіційно пишуть підручник фашизму
Категорія
Світ
Дата публікації

Путін
Джерело:  Петро Андрющенко

Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко звертає увагу українців та міжнародної спільноти на те, що в країні-агресорці РФ почали офіційно писати підручник російського фашизму. Фактично Кремль наказав нав'язувати дітям і підліткам культ диктатора Володимира Путіна навіть у межах освітнього процесу.

Головні тези:

  • Влада РФ створює інструкцію для майбутнього російського тоталітаризму.
  • Формування фашистського світогляду передбачає: культ вождя, мілітаризацію життя, ієрархію покори.

Росія продовжує занурюватися у фашизм

Петро Андрющенко уважно проаналізував нове російське “Обществознание” для 9 класу.

Путін згадується частіше, ніж бог, Пушкін і Петро І разом. 27 разів в підручнику. Для дітей, — наголошує він.

Фото: скриншот

Ба більше, вказано, що російські загарбницькі війська описані як “шлях до волі, сміливості й кар’єрного успіху”.

За словами Андрющенка, пільги, контракти, і навіть можливість піти на "СВО" без строкової служби — все подано не просто, а як норма та безпосередній обов'язок.

Фото: скриншот

Це вже не урок, це вербування. “Домострой” подали як модель “правильної сім’ї”. Той, де жінка — власність, а покора — цінність. Це база: виховати підданих, а не громадян.

Петро Андрющенко

Петро Андрющенко

Керівник Центру вивчення окупації

Що важливо розуміти, усе це свідчить про те, що країна-агресорка РФ уже переходить від пропаганди до системного формування фашистського світогляду: культ вождя, мілітаризація життя, ієрархія покори.

Фото: скриншот

Це точно не про освіту. Це інструкція для майбутнього російського тоталітаризму. Спеціально для підлітків, — пояснив Андрющенко.

Ознайомитися з цим “підручником” можна самостійно з VPN за посиланням:

login: expert_1394@local

Пароль: wnJrkGEr

Дуже корисне для розуміння реальності, — наголосив Керівник Центру вивчення окупації.

