У Росії розбився літак АН-22 з екіпажем на борту — перші подробиці
Категорія
Події
Дата публікації

У Росії розбився літак АН-22 з екіпажем на борту — перші подробиці

Авіатроща російського АН-22 - що відомо
Джерело:  online.ua

Опівдні 9 грудня прокремлівські ЗМІ повідомили, що в Івановській області Росії впав літак АН-22, який належить Міноборони РФ. На борту знаходилися 7 членів екіпажу.

Головні тези:

  • Інформація про кількість жертв та постраждалих наразі не розголошується.
  • Також лунає версія про падіння літака у воду.

Авіатроща російського АН-22 — що відомо

Офіційної заяви з цього приводу від Міноборони РФ поки не було, тому в мережі наразі публікують різні версії та дані.

За словами російських пропагандистів, в Іванівській області впав літак Ан-22.

Попередньо, борт належить Міністерству оборони. Там знаходилось 7 членів екіпажу.

Також лунає версія, що літак впав у воду, однак ні фото- , ні відеодоказів наразі немає.

Фото: скриншот

Новина доповнюється…

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?