У Росії розбився літак АН-22 з екіпажем на борту — перші подробиці

Опівдні 9 грудня прокремлівські ЗМІ повідомили, що в Івановській області Росії впав літак АН-22, який належить Міноборони РФ. На борту знаходилися 7 членів екіпажу.

Авіатроща російського АН-22 — що відомо

Офіційної заяви з цього приводу від Міноборони РФ поки не було, тому в мережі наразі публікують різні версії та дані.

За словами російських пропагандистів, в Іванівській області впав літак Ан-22.

Попередньо, борт належить Міністерству оборони. Там знаходилось 7 членів екіпажу.

Також лунає версія, що літак впав у воду, однак ні фото- , ні відеодоказів наразі немає.

Фото: скриншот

Новина доповнюється…