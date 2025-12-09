В России разбился самолет АН-22 с экипажем на борту
В России разбился самолет АН-22 с экипажем на борту

Авиакатастрофа российского АН-22 – что известно
Источник:  online.ua

В полдень 9 декабря прокремлевские СМИ сообщили, что в Ивановской области России упал самолет АН-22, принадлежащий Минобороны РФ. На борту находились 7 членов экипажа.

Главные тезисы

  • Информация о количестве жертв и пострадавших пока не разглашается.
  • Также звучит версия о падении самолета в воду.

Авиакатастрофа российского АН-22 — что известно

Официального заявления на этот счет от Минобороны РФ пока не было, поэтому в сети публикуют разные версии и данные.

По словам российских пропагандистов, в Ивановской области упал самолет Ан-22.

Предварительно борт принадлежит Министерству обороны. Там находились 7 членов экипажа.

Также раздается версия, что самолет упал в воду, однако ни фото-, ни видеодоказательств пока нет.

Фото: скриншот

Новость дополняется…

