В России разбился самолет АН-22 с экипажем на борту

В полдень 9 декабря прокремлевские СМИ сообщили, что в Ивановской области России упал самолет АН-22, принадлежащий Минобороны РФ. На борту находились 7 членов экипажа.
Главные тезисы
- Информация о количестве жертв и пострадавших пока не разглашается.
- Также звучит версия о падении самолета в воду.
Авиакатастрофа российского АН-22 — что известно
Официального заявления на этот счет от Минобороны РФ пока не было, поэтому в сети публикуют разные версии и данные.
По словам российских пропагандистов, в Ивановской области упал самолет Ан-22.
Предварительно борт принадлежит Министерству обороны. Там находились 7 членов экипажа.
Также раздается версия, что самолет упал в воду, однако ни фото-, ни видеодоказательств пока нет.
Новость дополняется…