В России разбился самолет АН-22 с экипажем на борту

В полдень 9 декабря прокремлевские СМИ сообщили, что в Ивановской области России упал самолет АН-22, принадлежащий Минобороны РФ. На борту находились 7 членов экипажа.

Авиакатастрофа российского АН-22 — что известно

Официального заявления на этот счет от Минобороны РФ пока не было, поэтому в сети публикуют разные версии и данные.

По словам российских пропагандистов, в Ивановской области упал самолет Ан-22.

Предварительно борт принадлежит Министерству обороны. Там находились 7 членов экипажа.

Также раздается версия, что самолет упал в воду, однако ни фото-, ни видеодоказательств пока нет.

