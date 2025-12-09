"Путин упоминается чаще, чем Бог". В РФ официально пишут учебник фашизма
"Путин упоминается чаще, чем Бог". В РФ официально пишут учебник фашизма

Путин
Источник:  Петр Андрющенко

Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко обращает внимание украинцев и международного сообщества на то, что в стране-агрессорке РФ начали официально писать учебник российского фашизма. Фактически Кремль отдал приказ навязывать детям и подросткам культ диктатора Владимира Путина даже в рамках образовательного процесса.

Главные тезисы

  • Власти РФ создают инструкцию для будущего российского тоталитаризма.
  • Формирование фашистского мировоззрения предполагает: культ вождя, милитаризацию жизни, иерархию смирения.

Россия продолжает погружаться в фашизм

Петр Андрющенко внимательно проанализировал новое российское “Обществознание” для 9 класса.

Путин упоминается чаще, чем бог, Пушкин и Петр I вместе. 27 раз в учебнике. Для детей, — отмечает он.

Фото: скриншот

Более того, указано, что российские захватнические войска описаны как "путь к свободе, смелости и карьерному успеху".

По словам Андрющенко, льготы, контракты и даже возможность пойти на "СВО" без срочной службы — все представлено не просто, а как норма и непосредственная обязанность.

Фото: скриншот

Это уже не урок, это вербовка. Домострой подали как модель правильной семьи. Тот, где женщина — собственность, а смирение — ценность. Это база: воспитать подданных, а не граждан.

Петр Андрющенко

Петр Андрющенко

Руководитель Центра изучения оккупации

Что важно понимать, все это свидетельствует о том, что страна-агрессорка РФ уже переходит от пропаганды к системному формированию фашистского мировоззрения: культ вождя, милитаризация жизни, иерархия повиновения.

Фото: скриншот

Это точно не об образовании. Это инструкция для грядущего российского тоталитаризма. Специально для подростков, — объяснил Андрющенко.

Ознакомиться с этим "учебником" можно самостоятельно с VPN по ссылке:

login: expert_1394@local

Пароль: wnJrkGEr

Очень полезно для понимания реальности, — подчеркнул руководитель Центра изучения оккупации.

