Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко обращает внимание украинцев и международного сообщества на то, что в стране-агрессорке РФ начали официально писать учебник российского фашизма. Фактически Кремль отдал приказ навязывать детям и подросткам культ диктатора Владимира Путина даже в рамках образовательного процесса.
Главные тезисы
- Власти РФ создают инструкцию для будущего российского тоталитаризма.
- Формирование фашистского мировоззрения предполагает: культ вождя, милитаризацию жизни, иерархию смирения.
Россия продолжает погружаться в фашизм
Петр Андрющенко внимательно проанализировал новое российское “Обществознание” для 9 класса.
Более того, указано, что российские захватнические войска описаны как "путь к свободе, смелости и карьерному успеху".
По словам Андрющенко, льготы, контракты и даже возможность пойти на "СВО" без срочной службы — все представлено не просто, а как норма и непосредственная обязанность.
Что важно понимать, все это свидетельствует о том, что страна-агрессорка РФ уже переходит от пропаганды к системному формированию фашистского мировоззрения: культ вождя, милитаризация жизни, иерархия повиновения.
Ознакомиться с этим "учебником" можно самостоятельно с VPN по ссылке:
login: expert_1394@local
Пароль: wnJrkGEr
