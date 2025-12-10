Росія запускає політичні кампанії дестабілізації України — Зеленський

Російська Федерація запускає політичні кампанії, які спрямовані на дестабілізацію ситуації в Україні. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Зеленський заявив про нові дестабілізаційні кампанії Росії

За словами Зеленського, він заслухав доповідь керівника Служби зовнішньої розвідки Олега Іващенка щодо актуальної зовнішньополітичної ситуації та процесів усередині Росії.

Українська розвідка надала детальні дані про зростання залежності російських компаній та державних структур від Китаю — від інвестицій і технологій до впливу на політичні рішення. Поширити

Окремо Іващенко доповів про політичні кампанії, які Росія запускає для дестабілізації ситуації в Україні.

Будемо протидіяти та блокувати діяльність усіх субʼєктів, які допомагають ворогу. Окремо обговорили активність зовнішньої розвідки України в роботі для повернення українських дітей та обміну полонених. Володимир Зеленський Президент України

За його словами, розвідка фіксує посилення фактично десуверенізації частини російської території на користь Китаю. Йдеться передусім про використання ресурсозабезпечених земель і продаж дефіцитних ресурсів Китаю.

Також фіксуємо, що Китай робить кроки на активізацію співпраці з Росією, зокрема у сфері воєнної промисловості. Розвідки партнерів мають аналогічну інформацію.

Зеленський доручив СЗР більш предметно відстежувати співпрацю між Москвою та Пекіном і в усіх аспектах, що стосуються національних інтересів України, і в усіх аспектах, що стосуються інтересів наших партнерів у Європі та Америці.