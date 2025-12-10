Росія запускає політичні кампанії дестабілізації України — Зеленський
Категорія
Україна
Дата публікації

Росія запускає політичні кампанії дестабілізації України — Зеленський

Володимир Зеленський
Зеленський

Російська Федерація запускає політичні кампанії, які спрямовані на дестабілізацію ситуації в Україні. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Головні тези:

  • Росія запускає політичні кампанії для дестабілізації України, зазначив президент Володимир Зеленський.
  • Українська розвідка доповіла про зростання залежності російських структур від Китаю, що може вплинути на політичні рішення.
  • Зеленський наказав розвідці уважніше відстежувати співпрацю між Росією та Китаєм з урахуванням національних інтересів України.

Зеленський заявив про нові дестабілізаційні кампанії Росії

За словами Зеленського, він заслухав доповідь керівника Служби зовнішньої розвідки Олега Іващенка щодо актуальної зовнішньополітичної ситуації та процесів усередині Росії.

Українська розвідка надала детальні дані про зростання залежності російських компаній та державних структур від Китаю — від інвестицій і технологій до впливу на політичні рішення.

Окремо Іващенко доповів про політичні кампанії, які Росія запускає для дестабілізації ситуації в Україні.

Будемо протидіяти та блокувати діяльність усіх субʼєктів, які допомагають ворогу. Окремо обговорили активність зовнішньої розвідки України в роботі для повернення українських дітей та обміну полонених.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

За його словами, розвідка фіксує посилення фактично десуверенізації частини російської території на користь Китаю. Йдеться передусім про використання ресурсозабезпечених земель і продаж дефіцитних ресурсів Китаю.

Також фіксуємо, що Китай робить кроки на активізацію співпраці з Росією, зокрема у сфері воєнної промисловості. Розвідки партнерів мають аналогічну інформацію.

Зеленський доручив СЗР більш предметно відстежувати співпрацю між Москвою та Пекіном і в усіх аспектах, що стосуються національних інтересів України, і в усіх аспектах, що стосуються інтересів наших партнерів у Європі та Америці.

Глобальна безпека не повинна програвати через те, що в Росії не зменшується апетит до агресії.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Зеленський мав складну розмову з командою Трампа
Зеленський
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Зеленський зустрівся з Папою Римським — відомі деталі
Зустріч Зеленського та Папи Римського - перші подробиці
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
"Зеленський має кілька днів". Що відомо про нову вимогу Трампа
Трамп знову форсує мирні переговори

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?