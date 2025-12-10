Росія запускає політичні кампанії дестабілізації України — Зеленський

Російська Федерація запускає політичні кампанії, які спрямовані на дестабілізацію ситуації в Україні. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.
Головні тези:
- Росія запускає політичні кампанії для дестабілізації України, зазначив президент Володимир Зеленський.
- Українська розвідка доповіла про зростання залежності російських структур від Китаю, що може вплинути на політичні рішення.
- Зеленський наказав розвідці уважніше відстежувати співпрацю між Росією та Китаєм з урахуванням національних інтересів України.
Зеленський заявив про нові дестабілізаційні кампанії Росії
За словами Зеленського, він заслухав доповідь керівника Служби зовнішньої розвідки Олега Іващенка щодо актуальної зовнішньополітичної ситуації та процесів усередині Росії.
Окремо Іващенко доповів про політичні кампанії, які Росія запускає для дестабілізації ситуації в Україні.
За його словами, розвідка фіксує посилення фактично десуверенізації частини російської території на користь Китаю. Йдеться передусім про використання ресурсозабезпечених земель і продаж дефіцитних ресурсів Китаю.
Також фіксуємо, що Китай робить кроки на активізацію співпраці з Росією, зокрема у сфері воєнної промисловості. Розвідки партнерів мають аналогічну інформацію.
Зеленський доручив СЗР більш предметно відстежувати співпрацю між Москвою та Пекіном і в усіх аспектах, що стосуються національних інтересів України, і в усіх аспектах, що стосуються інтересів наших партнерів у Європі та Америці.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-