Зеленський анонсував потужні санкції проти "тіньового флоту" РФ — що відомо

Президент України заявив, що на 11 грудня готується зустріч Коаліції охочих — понад 30 держав, які разом з Україною працюють для безпеки на землі, у небі, на морі.

Будемо наступного тижня координуватися з Європою і у двосторонніх форматах. Україна працює швидко. Кожен візит, кожні наші перемовини завжди мають практичний результат для передусім нашої оборони, для нашої стійкості.

Також Зеленський повідомив про посилення бойової авіації України.

Сьогодні ж є додатковий санкційний крок у Європі — буде більше санкцій проти російських танкерів, проти всієї інфраструктури транспортування російської нафти, і це правильно. Україна в грудні представить і свій пакет санкцій проти танкерного флоту, який працює на війну, і ми будемо поширювати цей тиск у спільних форматах з нашими партнерами. Будуть нові кроки і проти російських пропагандистів.