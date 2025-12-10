Зеленський анонсував потужні санкції проти "тіньового флоту" РФ — що відомо
Зеленський анонсував потужні санкції проти "тіньового флоту" РФ — що відомо

Проти російських танкерів та всієї інфраструктури транспортування російської нафти буде посилено санкції як з боку Європи, так і України. Про це Президент Володимир Зеленський повідомив під час традиційного відеозвернення.

Головні тези:

  • Україна разом із понад 30 державами готується до посилення санкцій проти “тіньового флоту” РФ.
  • Заходи спрямовані на заборону російським танкерам та інфраструктурі транспортування нафти території України та Європи.
  • У рамках міжнародної коаліції розвивається співробітництво для забезпечення безпеки в різних сферах.

Зеленський анонсував нові санкції проти РФ

Президент України заявив, що на 11 грудня готується зустріч Коаліції охочих — понад 30 держав, які разом з Україною працюють для безпеки на землі, у небі, на морі.

Будемо наступного тижня координуватися з Європою і у двосторонніх форматах. Україна працює швидко. Кожен візит, кожні наші перемовини завжди мають практичний результат для передусім нашої оборони, для нашої стійкості.

Також Зеленський повідомив про посилення бойової авіації України.

Дякую. Деталі поки непублічні, але постійно додаємо сил у небі.

Сьогодні ж є додатковий санкційний крок у Європі — буде більше санкцій проти російських танкерів, проти всієї інфраструктури транспортування російської нафти, і це правильно. Україна в грудні представить і свій пакет санкцій проти танкерного флоту, який працює на війну, і ми будемо поширювати цей тиск у спільних форматах з нашими партнерами. Будуть нові кроки і проти російських пропагандистів.

