Зеленський анонсував потужні санкції проти "тіньового флоту" РФ — що відомо

Проти російських танкерів та всієї інфраструктури транспортування російської нафти буде посилено санкції як з боку Європи, так і України. Про це Президент Володимир Зеленський повідомив під час традиційного відеозвернення.
Головні тези:
- Україна разом із понад 30 державами готується до посилення санкцій проти “тіньового флоту” РФ.
- Заходи спрямовані на заборону російським танкерам та інфраструктурі транспортування нафти території України та Європи.
- У рамках міжнародної коаліції розвивається співробітництво для забезпечення безпеки в різних сферах.
Зеленський анонсував нові санкції проти РФ
Президент України заявив, що на 11 грудня готується зустріч Коаліції охочих — понад 30 держав, які разом з Україною працюють для безпеки на землі, у небі, на морі.
Також Зеленський повідомив про посилення бойової авіації України.
Сьогодні ж є додатковий санкційний крок у Європі — буде більше санкцій проти російських танкерів, проти всієї інфраструктури транспортування російської нафти, і це правильно. Україна в грудні представить і свій пакет санкцій проти танкерного флоту, який працює на війну, і ми будемо поширювати цей тиск у спільних форматах з нашими партнерами. Будуть нові кроки і проти російських пропагандистів.
