Аналітики Reuters дійшли висновку, що доходи російського державного сектору від продажу нафти та газу скоротяться майже вдвічі в грудні 2025 року порівняно з торішнім роком — до 410 млрд рублів (5,17 млрд доларів).

Росія продовжує втрачати колосальні суми

Нові збитки для країни-агресорки стали наслідком зниження цін на сиру нафту та зміцнення рубля.

Аналітики змогли підрахувати, що дохід за весь поточний рік, як очікується, знизиться майже на чверть до 8,44 трлн рублів.

Що важливо розуміти, це нижче прогнозу Міністерства фінансів РФ у 8,65 трлн рублів.

Окрім того, вказано, що російська влада повідомляла про найнижчі щомісячні доходи від нафти та газу в розмірі 405 млрд рублів (близько 5 млрд дол — ред.) ще 5 років тому.

Саме у той період ціни на нафту рекордно обвалилися на тлі пандемії коронавірусу.

Також відомо, що минулого місяця ціна російської нафти в рублях впала на 17,1% порівняно з жовтнем.