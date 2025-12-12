Нафтогазові доходи РФ поб'ють п'ятирічний антирекорд
Нафтогазові доходи РФ поб'ють п'ятирічний антирекорд

Росія продовжує втрачати колосальні суми
Джерело:  Reuters

Аналітики Reuters дійшли висновку, що доходи російського державного сектору від продажу нафти та газу скоротяться майже вдвічі в грудні 2025 року порівняно з торішнім роком — до 410 млрд рублів (5,17 млрд доларів).

Головні тези:

  • Ключові ролі у цих процесах відіграли зниження цін на сиру нафту та зміцнення рубля.
  • У листопаді 2025 ціна російської нафти впала на 17,1% порівняно з жовтнем.

Нові збитки для країни-агресорки стали наслідком зниження цін на сиру нафту та зміцнення рубля.

Аналітики змогли підрахувати, що дохід за весь поточний рік, як очікується, знизиться майже на чверть до 8,44 трлн рублів.

Що важливо розуміти, це нижче прогнозу Міністерства фінансів РФ у 8,65 трлн рублів.

Окрім того, вказано, що російська влада повідомляла про найнижчі щомісячні доходи від нафти та газу в розмірі 405 млрд рублів (близько 5 млрд дол — ред.) ще 5 років тому.

Саме у той період ціни на нафту рекордно обвалилися на тлі пандемії коронавірусу.

Також відомо, що минулого місяця ціна російської нафти в рублях впала на 17,1% порівняно з жовтнем.

Очікувалося, що у листопаді 2025 року доходи бюджету РФ від нафти та газу можуть впасти приблизно на 35% порівняно з цим місяцем 2024 року — до 520 млрд рублів (6,59 млрд доларів) — через здешевлення нафти й зміцнення рубля.

