Зеленський окреслив ключову червону лінію у переговорах із США та РФ

Глава держави Володимир Зеленський чітко дав зрозуміти, що Україна ніколи не згодиться ні на юридичне, ні на фактичне визнання окупованого сходу нашої країни територіями Росії.
Головні тези:
- США шукають компроміс у цьому питанні, однак поки безуспішно.
- Зеленський підкреслює, що загалом мирні перемовини уже приносять позитивний результат.
Зеленський озвучив однозначну позицію України
Українські журналісти попросили у глави держави прокоментувати можливу долю Донецької області після завершення мирних перемовин.
Зеленський офіційно підтвердив, що країна-агресорка РФ хоче забрати регіон, Україна — не збирається його віддавати, а США досі активно шукають компроміс.
За словами президента, команда Дональда Трампа пропонує "вільну економічну зону".
Як зазначив український лідер, це дійсно проблемне питання, в якому дійти консенсусу поки не вдалося.
Однак те, що стосується інших важливих аспектів мирної угоди, уже кристалізується — прогрес видимий.
