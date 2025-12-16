Зеленський окреслив ключову червону лінію у переговорах із США та РФ
Категорія
Політика
Дата публікації

Зеленський окреслив ключову червону лінію у переговорах із США та РФ

Зеленський

Глава держави Володимир Зеленський чітко дав зрозуміти, що Україна ніколи не згодиться ні на юридичне, ні на фактичне визнання окупованого сходу нашої країни територіями Росії.

Головні тези:

  • США шукають компроміс у цьому питанні, однак поки безуспішно.
  • Зеленський підкреслює, що загалом мирні перемовини уже приносять позитивний результат.

Зеленський озвучив однозначну позицію України

Українські журналісти попросили у глави держави прокоментувати можливу долю Донецької області після завершення мирних перемовин.

Зеленський офіційно підтвердив, що країна-агресорка РФ хоче забрати регіон, Україна — не збирається його віддавати, а США досі активно шукають компроміс.

За словами президента, команда Дональда Трампа пропонує "вільну економічну зону".

І я ще раз підкреслю: "вільна економічна зона" — це не значить, що під керівництвом Російської Федерації. Це важливі для мене риси будь-якого формату Донбасу. Ні де-юре, ні де-факто ми визнавати Донбас російським не будемо — ту частину, яка тимчасово окупована. Безумовно.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Як зазначив український лідер, це дійсно проблемне питання, в якому дійти консенсусу поки не вдалося.

Однак те, що стосується інших важливих аспектів мирної угоди, уже кристалізується — прогрес видимий.

В інших питаннях є рух вперед, — наголосив Володимир Зеленський.

Більше по темі

Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Нафтогазові доходи РФ поб'ють п'ятирічний антирекорд
Росія продовжує втрачати колосальні суми
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
США обіцяють військову відповідь на нове вторгнення Росії в Україну
США пообіцяли, що захистять Україну від РФ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
РФ атакувала Україну 69 ударними дронами
Повітряні Сили ЗСУ
Повітряний бій РФ та України - які наслідки

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?