РФ атакувала Україну 69 ударними дронами

Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, протягом ночі 15-16 грудня російські загарбники здійснювали атаку 69-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів. Завдяки злагодженій роботі сил ППО вдалося знешкодити 57 ворожих цілей.
Головні тези:
- Зафіксовано влучання 10 ударних БпЛА на 7 локаціях.
- Атака ворога триває, не ігноруйте повітряну тривогу.
Повітряний бій РФ та України — які наслідки
Цього разу ворожі дрони летіли із напрямків: Орел, Приморсько-Ахтарськ, Міллєрово — РФ., Гвардійське — ТОТ АР Криму.
Що важливо розуміти, близько 40 із них — "шахеди".
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Повітряні сили ЗСУ офіційно підтвердили, що відбулося влучання 10 ударних БпЛА на 7 локаціях.
