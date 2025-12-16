РФ атакувала Україну 69 ударними дронами
Категорія
Україна
Дата публікації

РФ атакувала Україну 69 ударними дронами

Повітряні Сили ЗСУ
Повітряний бій РФ та України - які наслідки
Read in English

Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, протягом ночі 15-16 грудня російські загарбники здійснювали атаку 69-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів. Завдяки злагодженій роботі сил ППО вдалося знешкодити 57 ворожих цілей.

Головні тези:

  • Зафіксовано влучання 10 ударних БпЛА на 7 локаціях.
  • Атака ворога триває, не ігноруйте повітряну тривогу.

Повітряний бій РФ та України — які наслідки

Цього разу ворожі дрони летіли із напрямків: Орел, Приморсько-Ахтарськ, Міллєрово — РФ., Гвардійське — ТОТ АР Криму.

Що важливо розуміти, близько 40 із них — "шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 57 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів на півдні та сході країни.

Повітряні сили ЗСУ офіційно підтвердили, що відбулося влучання 10 ударних БпЛА на 7 локаціях.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки! Тримаймо небо! Разом — до перемоги! — закликають українські захисники.

