Росія у грудні посилила штурмові дії та авіаудари на південних напрямках фронту

Кількість бойових зіткнень на південних напрямках у грудні збільшилася на 17-20%, а російські війська посилили штурмові дії та авіаудари, зокрема щодня завдаючи ударів по Гуляйполю.
Головні тези:
- У грудні кількість бойових зіткнень на південних напрямках збільшилася на 17-20%, Росія активно посилила штурмові дії та авіаудари.
- Погіршення погодних умов сприяло активізації російських штурмів, які проводили штурмові дії та спроби інфільтрації вглиб умов оборони.
- Російська армія збільшила кількість авіаударів та використання коригованих авіаційних бомб на південних напрямках фронту.
Окупанти активно атакують південні напрямки фронту
Про це в телеефірі заявив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин.
За його словами, погіршення погодних умов сприяло активізації російських штурмів.
Він також поінформував, що водночас дещо зменшилась кількість атак дронами-камікадзе, але зросла інтенсивність авіаударів.
Збільшив противник на певний відсоток кількість авіаційних ударів, застосовуючи кориговані авіаційні бомби.
Речник наголосив, що найбільше страждає Гуляйполе, яке росіяни атакують практично щодня.
Гуляйполе взагалі фактично (ворог — ред.) стирає із землі: щодня туди прилітає як мінімум півтора-два десятки, а то й більше КАБів.
Він додав, що штурмові дії ворога не зменшуються на всій ділянці фронту.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-