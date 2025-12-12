Росія у грудні посилила штурмові дії та авіаудари на південних напрямках фронту
Росія у грудні посилила штурмові дії та авіаудари на південних напрямках фронту

окупанти
Джерело:  Укрінформ

Кількість бойових зіткнень на південних напрямках у грудні збільшилася на 17-20%, а російські війська посилили штурмові дії та авіаудари, зокрема щодня завдаючи ударів по Гуляйполю.

Головні тези:

  • У грудні кількість бойових зіткнень на південних напрямках збільшилася на 17-20%, Росія активно посилила штурмові дії та авіаудари.
  • Погіршення погодних умов сприяло активізації російських штурмів, які проводили штурмові дії та спроби інфільтрації вглиб умов оборони.
  • Російська армія збільшила кількість авіаударів та використання коригованих авіаційних бомб на південних напрямках фронту.

Окупанти активно атакують південні напрямки фронту

Про це в телеефірі заявив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин.

У грудні в нас на напрямках стало на 17-20% більше бойових зіткнень. Були такі дні, що на Олександрівському напрямку ворог проводив понад шість десятків штурмових дій.

Владислав Волошин.

Владислав Волошин.

Речник Сил оборони Півдня

За його словами, погіршення погодних умов сприяло активізації російських штурмів.

Початок грудня і кінець листопада — це туман, мряка, погана видимість. Противник, користуючись такими умовами, більше проводив і штурмових дій, і спроб інфільтрації вглиб нашої оборони.

Він також поінформував, що водночас дещо зменшилась кількість атак дронами-камікадзе, але зросла інтенсивність авіаударів.

Збільшив противник на певний відсоток кількість авіаційних ударів, застосовуючи кориговані авіаційні бомби.

Речник наголосив, що найбільше страждає Гуляйполе, яке росіяни атакують практично щодня.

Гуляйполе взагалі фактично (ворог — ред.) стирає із землі: щодня туди прилітає як мінімум півтора-два десятки, а то й більше КАБів.

Він додав, що штурмові дії ворога не зменшуються на всій ділянці фронту.

Досить активно противник продовжує свої штурмові дії на всіх напрямках, починаючи від Кам'янського і закінчуючи на Олександрівському напрямку.

