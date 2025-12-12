Россия в декабре усилила штурмовые действия и авиаудары на южных направлениях фронта

Число боевых столкновений на южных направлениях в декабре увеличилось на 17-20%, а российские войска усилили штурмовые действия и авиаудары, в том числе ежедневно нанося удары по Гуляйполю.
Главные тезисы
- Число боевых столкновений на южных направлениях увеличилось на 17-20% в декабре, при этом Россия активно усилила штурмовые действия и авиаудары.
- Погодные условия способствовали активизации российских штурмов, что привело к увеличению инфильтрации и авиаударов на южных направлениях.
- Российская армия повысила количество авиационных ударов и использование корректируемых бомб на южных направлениях фронта в декабре.
Оккупанты активно атакуют южные направления фронта
Об этом в телеэфире заявил спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин.
По его словам, ухудшение погодных условий способствовало активизации российских штурмов.
Он также проинформировал, что одновременно несколько уменьшилось количество атак дронами-камикадзе, но возросла интенсивность авиаударов.
Увеличил противник на определенный процент количество авиационных ударов, применяя корректируемые авиационные бомбы.
Спикер подчеркнул, что больше всего страдает Гуляйполе, которое россияне атакуют практически каждый день.
Гуляйполе вообще фактически (враг — ред.) стирает с земли: ежедневно туда прилетает как минимум полтора-два десятка, а то и больше КАБов.
Он добавил, что штурмовые действия врага не уменьшаются по всему участку фронта.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-