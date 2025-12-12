Россия в декабре усилила штурмовые действия и авиаудары на южных направлениях фронта
Россия в декабре усилила штурмовые действия и авиаудары на южных направлениях фронта

оккупанты
Источник:  Укринформ

Число боевых столкновений на южных направлениях в декабре увеличилось на 17-20%, а российские войска усилили штурмовые действия и авиаудары, в том числе ежедневно нанося удары по Гуляйполю.

Оккупанты активно атакуют южные направления фронта

Об этом в телеэфире заявил спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин.

В декабре у нас на направлениях стало на 17-20% больше боевых столкновений. Были такие дни, что на Александровском направлении враг проводил более шести десятков штурмовых действий.

Владислав Волошин.

Владислав Волошин.

Спикер Сил обороны Юга

По его словам, ухудшение погодных условий способствовало активизации российских штурмов.

Начало декабря и конец ноября — это туман, туман, плохая видимость. Противник, пользуясь такими условиями, больше проводил и штурмовые действия, и попытки инфильтрации вглубь нашей обороны.

Он также проинформировал, что одновременно несколько уменьшилось количество атак дронами-камикадзе, но возросла интенсивность авиаударов.

Увеличил противник на определенный процент количество авиационных ударов, применяя корректируемые авиационные бомбы.

Спикер подчеркнул, что больше всего страдает Гуляйполе, которое россияне атакуют практически каждый день.

Гуляйполе вообще фактически (враг — ред.) стирает с земли: ежедневно туда прилетает как минимум полтора-два десятка, а то и больше КАБов.

Он добавил, что штурмовые действия врага не уменьшаются по всему участку фронта.

Достаточно активно противник продолжает свои штурмовые действия по всем направлениям, начиная от Каменского и заканчивая на Александровском направлении.

