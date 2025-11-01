Война РФ против Украины. В октябре оккупанты потеряли 3 дивизии личного состава

Армия Российской Федерации в октябре потеряла более 31 тысячи человек личного состава и 3 батальона танков в войне против Украины.
Главные тезисы
- Армия Российской Федерации потеряла более 31 тысячи человек личного состава и 3 батальона танков в ходе войны против Украины.
- Успешные оборонительные действия украинских войск привели к потере российским оккупантам 3 дивизий личного состава, являющихся серьезной стратегической потерей для РФ.
- Генеральный штаб ВСУ сообщил о значительных ударах по технике и личному составу врага, демонстрируя высокую эффективность оборонительных действий украинских вооруженных сил.
Россия за месяц потеряла 3 дивизии личного состава в Украине
Об этом сообщает Министерство обороны Украины.
По информации Генерального штаба ВСУ, в октябре Силы обороны Украины поразили:
около 230 боевых бронированных машин врага,
более 800 артсистем,
29 РСЗО,
93 танка, что условно равно численности 3 танковых батальонов.
В октябре противовоздушная оборона Сил обороны уничтожила 11 269 воздушных целей, которыми Российская Федерация атаковала Украину.
