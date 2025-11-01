Война РФ против Украины. В октябре оккупанты потеряли 3 дивизии личного состава
Война РФ против Украины. В октябре оккупанты потеряли 3 дивизии личного состава

Министерство обороны Украины
потери
Армия Российской Федерации в октябре потеряла более 31 тысячи человек личного состава и 3 батальона танков в войне против Украины.

Главные тезисы

  • Армия Российской Федерации потеряла более 31 тысячи человек личного состава и 3 батальона танков в ходе войны против Украины.
  • Успешные оборонительные действия украинских войск привели к потере российским оккупантам 3 дивизий личного состава, являющихся серьезной стратегической потерей для РФ.
  • Генеральный штаб ВСУ сообщил о значительных ударах по технике и личному составу врага, демонстрируя высокую эффективность оборонительных действий украинских вооруженных сил.

Россия за месяц потеряла 3 дивизии личного состава в Украине

Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

В октябре армия РФ потеряла более 31 000 человек личного состава. Это условно равняется численности личного состава трех дивизий.

По информации Генерального штаба ВСУ, в октябре Силы обороны Украины поразили:

  • около 230 боевых бронированных машин врага,

  • более 800 артсистем,

  • 29 РСЗО,

  • 93 танка, что условно равно численности 3 танковых батальонов.

В октябре противовоздушная оборона Сил обороны уничтожила 11 269 воздушных целей, которыми Российская Федерация атаковала Украину.

