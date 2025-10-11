Движение партизанского сопротивления АТЕШ фиксирует катастрофические потери окупантов на южном направлении.
Главные тезисы
- Движение партизанского сопротивления АТЕШ фиксирует катастрофические потери оккупантов на южном направлении фронта.
- 385-й и 345-й полки армии РФ понесли значительные потери: убиты 126 военнослужащих за неделю.
- Медицинская служба оккупантов парализована, базовые медикаменты закончились, тяжело раненые остаются без помощи.
Оккупанты теряют погибших сотнями на юге Украины — АТЕШ
Агенты АТЕШ из 385-го мотострелкового и 345-го десантно-штурмового полков сообщают о критической ситуации.
За последнюю неделю только эти подразделения потеряли убитыми 126 военнослужащих и 228 раненых.
В 385-м полку потери составили 54 человека убитыми и 106 ранеными. В 345-м полку — 72 убитых и 122 раненых.
Медицинская служба окупантов полностью парализована таким потоком раненых. В полевых госпиталях закончились базовые медикаменты, а тяжело раненых оставляют умирать без помощи. Командование скрывает реальные масштабы потерь, списывая погибших на пропавших без вести.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-