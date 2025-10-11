АТЕШ заявил о катастрофических потерях оккупантов РФ на южном направлении фронта
Украина
АТЕШ заявил о катастрофических потерях оккупантов РФ на южном направлении фронта

потери
Читати українською
Источник:  АТЕШ

Движение партизанского сопротивления АТЕШ фиксирует катастрофические потери окупантов на южном направлении.

Главные тезисы

  • Движение партизанского сопротивления АТЕШ фиксирует катастрофические потери оккупантов на южном направлении фронта.
  • 385-й и 345-й полки армии РФ понесли значительные потери: убиты 126 военнослужащих за неделю.
  • Медицинская служба оккупантов парализована, базовые медикаменты закончились, тяжело раненые остаются без помощи.

Оккупанты теряют погибших сотнями на юге Украины — АТЕШ

Агенты АТЕШ из 385-го мотострелкового и 345-го десантно-штурмового полков сообщают о критической ситуации.

За последнюю неделю только эти подразделения потеряли убитыми 126 военнослужащих и 228 раненых.

В 385-м полку потери составили 54 человека убитыми и 106 ранеными. В 345-м полку — 72 убитых и 122 раненых.

Медицинская служба окупантов полностью парализована таким потоком раненых. В полевых госпиталях закончились базовые медикаменты, а тяжело раненых оставляют умирать без помощи. Командование скрывает реальные масштабы потерь, списывая погибших на пропавших без вести.

Эти огромные потери стали прямым результатом эффективных действий сил обороны Украины и точной работы нашей агентурной сети. Каждая переданная координата вражеских позиций превращается в сокрушительный удар по оккупантам.

