АТЕШ провел разведку воинской части армии РФ в Тиве

Агенты АТЕШ провели разведку 55-й мотострелковой бригады в российском Кызыле (Тива) и зафиксировали координаты объектов воинской части, маршруты поставки вооружения, а также графики патрулирования и постов ПВО.
Главные тезисы
- Агенты АТЕШ осуществили успешную разведку 55-й мотострелковой бригады в городе Кызыл (Тива) армии России.
- Информация о координатах объектов, маршрутах поставки вооружения и графиках патрулирования передана партизанскому движению для использования.
- Бригада и другие подразделения российских захватчиков активно участвуют в преступной войне против Украины.
АТЕШ следит за военной частью в Тиве
Агенты АТЕШ среди военнослужащих провели разведку 55-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады (в/ч 55115) в городе Кызыл (Тива).
Объект находится почти в 4000 километрах от государственной границы Украины, что еще раз доказывает: от нашего движения не уйти даже в самых отдаленных регионах России.
Как отмечается, агенты АТЕШ зафиксировали точные координаты объектов воинской части, графики ротации личного состава, маршруты поставок вооружения и техники, а также графики патрулирования и постов ПВО.
Всю полученную информацию партизаны уже передали Силам обороны для дальнейшего использования.
