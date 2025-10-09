АТЕШ провел разведку воинской части армии РФ в Тиве
Категория
Мир
Дата публикации

АТЕШ провел разведку воинской части армии РФ в Тиве

Тива
Читати українською
Источник:  АТЕШ

Агенты АТЕШ провели разведку 55-й мотострелковой бригады в российском Кызыле (Тива) и зафиксировали координаты объектов воинской части, маршруты поставки вооружения, а также графики патрулирования и постов ПВО.

Главные тезисы

  • Агенты АТЕШ осуществили успешную разведку 55-й мотострелковой бригады в городе Кызыл (Тива) армии России.
  • Информация о координатах объектов, маршрутах поставки вооружения и графиках патрулирования передана партизанскому движению для использования.
  • Бригада и другие подразделения российских захватчиков активно участвуют в преступной войне против Украины.

АТЕШ следит за военной частью в Тиве

Агенты АТЕШ среди военнослужащих провели разведку 55-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады (в/ч 55115) в городе Кызыл (Тива).

Объект находится почти в 4000 километрах от государственной границы Украины, что еще раз доказывает: от нашего движения не уйти даже в самых отдаленных регионах России.

Как отмечается, агенты АТЕШ зафиксировали точные координаты объектов воинской части, графики ротации личного состава, маршруты поставок вооружения и техники, а также графики патрулирования и постов ПВО.

По данным партизанского движения, эта бригада, как и другие подразделения российских захватчиков, участвует в преступной войне против Украины.

Всю полученную информацию партизаны уже передали Силам обороны для дальнейшего использования.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Агенты АТЕШ получили ценную информацию о Казанском пороховом заводе
разведка
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
АТЕШ провел разведку стратегического объекта Черноморского флота РФ в Крыму
АТЕШ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
АТЕШ провел разведку ИВЦ Черноморского флота РФ в Севастополе
АТЕШ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?