АТЕШ провел разведку воинской части армии РФ в Тиве

Агенты АТЕШ провели разведку 55-й мотострелковой бригады в российском Кызыле (Тива) и зафиксировали координаты объектов воинской части, маршруты поставки вооружения, а также графики патрулирования и постов ПВО.

АТЕШ следит за военной частью в Тиве

Агенты АТЕШ среди военнослужащих провели разведку 55-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады (в/ч 55115) в городе Кызыл (Тива).

Объект находится почти в 4000 километрах от государственной границы Украины, что еще раз доказывает: от нашего движения не уйти даже в самых отдаленных регионах России.

Как отмечается, агенты АТЕШ зафиксировали точные координаты объектов воинской части, графики ротации личного состава, маршруты поставок вооружения и техники, а также графики патрулирования и постов ПВО.

По данным партизанского движения, эта бригада, как и другие подразделения российских захватчиков, участвует в преступной войне против Украины. Поделиться

Всю полученную информацию партизаны уже передали Силам обороны для дальнейшего использования.