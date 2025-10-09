АТЕШ провів розвідку військової частини армії РФ у Тиві
АТЕШ провів розвідку військової частини армії РФ у Тиві

АТЕШ
Джерело:  АТЕШ

Агенти «АТЕШ» провели розвідку 55-ї мотострілецької бригади у російському Кизилі (Тива) та зафіксували координати об'єктів військової частини, маршрути постачання озброєння, а також графіки патрулювання та постів ППО.

Головні тези:

  • Агенти АТЕШ виконали розвідку військової частини у Тиві, зафіксувавши координати об'єктів та інші важливі дані.
  • За отриманою інформацією, бригада російських загарбників у Тиві бере участь у війні проти України.

АТЕШ слідкує за військовою частиною у Тиві

Агенти АТЕШ з-поміж військовослужбовців провели розвідку 55-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади (в/ч 55115) у місті Кизил (Тива).

Об'єкт знаходиться майже за 4000 кілометрів від державного кордону України, що вкотре доводить: від нашого руху не втекти навіть у найвіддаленіших регіонах Росії.

Як зазначається, агенти АТЕШ зафіксували точні координати об'єктів військової частини, графіки ротації особового складу, маршрути постачання озброєння та техніки, а також графіки патрулювання та постів ППО.

За даними партизанського руху, ця бригада, як і інші підрозділи російських загарбників, бере участь у злочинній війні проти України.

Усю отриману інформацію партизани вже передали Силам оборони України для подальшого використання.

