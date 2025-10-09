АТЕШ провів розвідку військової частини армії РФ у Тиві

Агенти АТЕШ з-поміж військовослужбовців провели розвідку 55-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади (в/ч 55115) у місті Кизил (Тива).

Об'єкт знаходиться майже за 4000 кілометрів від державного кордону України, що вкотре доводить: від нашого руху не втекти навіть у найвіддаленіших регіонах Росії.