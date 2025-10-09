АТЕШ провів розвідку військової частини армії РФ у Тиві

Агенти «АТЕШ» провели розвідку 55-ї мотострілецької бригади у російському Кизилі (Тива) та зафіксували координати об'єктів військової частини, маршрути постачання озброєння, а також графіки патрулювання та постів ППО.
Головні тези:
- Агенти АТЕШ виконали розвідку військової частини у Тиві, зафіксувавши координати об'єктів та інші важливі дані.
- За отриманою інформацією, бригада російських загарбників у Тиві бере участь у війні проти України.
АТЕШ слідкує за військовою частиною у Тиві
Агенти АТЕШ з-поміж військовослужбовців провели розвідку 55-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади (в/ч 55115) у місті Кизил (Тива).
Об'єкт знаходиться майже за 4000 кілометрів від державного кордону України, що вкотре доводить: від нашого руху не втекти навіть у найвіддаленіших регіонах Росії.
Як зазначається, агенти АТЕШ зафіксували точні координати об'єктів військової частини, графіки ротації особового складу, маршрути постачання озброєння та техніки, а також графіки патрулювання та постів ППО.
Усю отриману інформацію партизани вже передали Силам оборони України для подальшого використання.
