АТЕШ здійснив розвідку стратегічного об'єкта Чорноморського флоту РФ у Криму.

Головні тези:

  • АТЕШ здійснив розвідку стратегічного об'єкта ЧФ РФ у Криму, виявивши дефіцит військової техніки та продовольства.
  • Розвідка показала, що на території 758-го ЦМТЗ бракує техніки, а існуючі машини несправні.
  • Центр має ключове значення для функціонування ЧФ, оскільки забезпечує паливо, боєкомплекти та продовольство для флоту.

АТЕШ розвідав важливий об’єкт Чорноморського флоту РФ у Криму

На одному зі стратегічних об'єктів Чорноморського флоту РФ у Криму зафіксовано дефіцит військової техніки і продовольства.

Агенти провели розвідку 758-го Центру матеріально-технічного забезпечення (ЦМТЗ) Чорноморського флоту РФ у Севастополі.

Партизани зафіксували майже повну відсутність техніки на території бази, а поодинокі машини виглядають неробочими.

В АТЕШ констатували наочну ознаку дефіциту техніки в окупантів: її перекидають по всьому Криму, щоб уберегти від ударів Сил оборони України.

Координати об'єкта: 44.58021, 33.50951

758-й ЦМТЗ — це стратегічний об'єкт, через який Чорноморський флот отримує паливо, боєкомплект і продовольство. Без його роботи флот не здатен вести бойові дії. Не випадково склади центру вже ставали цілями атак у районі Сахарної Головки і вулиці Шабаліна.

В АТЕШ додали, що всі зібрані дані передані Силам оборони України.

