АТЕШ здійснив розвідку стратегічного об'єкта Чорноморського флоту РФ у Криму.
Головні тези:
- АТЕШ здійснив розвідку стратегічного об'єкта ЧФ РФ у Криму, виявивши дефіцит військової техніки та продовольства.
- Розвідка показала, що на території 758-го ЦМТЗ бракує техніки, а існуючі машини несправні.
- Центр має ключове значення для функціонування ЧФ, оскільки забезпечує паливо, боєкомплекти та продовольство для флоту.
АТЕШ розвідав важливий об’єкт Чорноморського флоту РФ у Криму
На одному зі стратегічних об'єктів Чорноморського флоту РФ у Криму зафіксовано дефіцит військової техніки і продовольства.
Агенти провели розвідку 758-го Центру матеріально-технічного забезпечення (ЦМТЗ) Чорноморського флоту РФ у Севастополі.
Партизани зафіксували майже повну відсутність техніки на території бази, а поодинокі машини виглядають неробочими.
В АТЕШ констатували наочну ознаку дефіциту техніки в окупантів: її перекидають по всьому Криму, щоб уберегти від ударів Сил оборони України.
Координати об'єкта: 44.58021, 33.50951
В АТЕШ додали, що всі зібрані дані передані Силам оборони України.
