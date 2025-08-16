АТЕШ отримав дані про виробництво ракетних компонентів "Калібр" та "Іскандер" у Казані
Головні тези:
- Агенти АТЕШ виконали успішну розвідку Казанського порохового заводу, що виробляє компоненти для ракет «Калібр» та «Іскандер».
- Співробітники підприємства надали важливу інформацію про розміщення цехів, складів, персонал та систему охорони, що допомагає точно планувати удари по військовій інфраструктурі.
- Дані про ключових співробітників, включаючи директора заводу, дозволяють забезпечити безпеку в Україні та нейтралізувати загрозу з боку Росії.
АТЕШ розвідав Казанський пороховий завод
Агенти руху опору встановили контакт із співробітниками Казанського порохового заводу – одного з ключових підприємств ВПК РФ.
Працівники, які більше не хочуть бути частиною кривавої війни, добровільно передали інформацію про внутрішній об'єкт: розміщення цехів, складів, дані про персонал і систему охорони.
На заводі виробляється вибухівка, тверде ракетне паливо та компоненти для ракет «Калібр» та «Іскандер». Ці ракети застосовуються для ударів по українських містах, призводячи до загибелі мирних жителів та руйнування інфраструктури.
Усю зібрану інформацію передано Силам оборони України для точного планування ударів по об'єктах військової інфраструктури.
