АТЕШ провів розвідку на військовому аеродромі РФ у Єйську

Агенти руху опору АТЕШ працюють на військовому аеродромі РФ в Єйську.

АТЕШ пробрався на військовий аеродром РФ у Єйську

Агенти руху ведуть активну роботу на військовому аеродромі у місті Єйськ, Краснодарський край.

Об'єкт розташований на околиці міста, за координатами: 46.680868, 38.221050.

На аеродромі базуються різні типи авіації, у тому числі навчально-бойові та штурмові літаки, а також обслуговуючий персонал та техніка.

Ведеться постійне спостереження за переміщеннями, завантаженнями, інженерними роботами та системами ППО, що прикривають об'єкт.