Агенти руху опору АТЕШ працюють на військовому аеродромі РФ в Єйську.
Головні тези:
- Агенти руху опору АТЕШ працюють на військовому аеродромі РФ в місті Єйськ, здійснюючи розвідку та збираючи важливі дані.
- Об'єкт розташований на околиці міста і базується різноманітна авіація, включаючи навчально-бойові та штурмові літаки.
- АТЕШ веде постійне спостереження за переміщеннями та роботами на аеродромі для планування майбутніх дій проти противника.
АТЕШ пробрався на військовий аеродром РФ у Єйську
Агенти руху ведуть активну роботу на військовому аеродромі у місті Єйськ, Краснодарський край.
Об'єкт розташований на околиці міста, за координатами: 46.680868, 38.221050.
На аеродромі базуються різні типи авіації, у тому числі навчально-бойові та штурмові літаки, а також обслуговуючий персонал та техніка.
Ведеться постійне спостереження за переміщеннями, завантаженнями, інженерними роботами та системами ППО, що прикривають об'єкт.
