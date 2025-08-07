АТЕШ провів розвідку на військовому аеродромі РФ у Єйську
АТЕШ провів розвідку на військовому аеродромі РФ у Єйську

Єйськ
АТЕШ

Агенти руху опору АТЕШ працюють на військовому аеродромі РФ в Єйську.

Головні тези:

  • Агенти руху опору АТЕШ працюють на військовому аеродромі РФ в місті Єйськ, здійснюючи розвідку та збираючи важливі дані.
  • Об'єкт розташований на околиці міста і базується різноманітна авіація, включаючи навчально-бойові та штурмові літаки.
  • АТЕШ веде постійне спостереження за переміщеннями та роботами на аеродромі для планування майбутніх дій проти противника.

АТЕШ пробрався на військовий аеродром РФ у Єйську

Агенти руху ведуть активну роботу на військовому аеродромі у місті Єйськ, Краснодарський край.

Об'єкт розташований на околиці міста, за координатами: 46.680868, 38.221050.

На аеродромі базуються різні типи авіації, у тому числі навчально-бойові та штурмові літаки, а також обслуговуючий персонал та техніка.

Ведеться постійне спостереження за переміщеннями, завантаженнями, інженерними роботами та системами ППО, що прикривають об'єкт.

Ми збираємо дані для планування майбутніх ударів та дестабілізації тилової інфраструктури ворога. АТЕШ глибоко проник у логістику та командні вузли окупантів — і це лише початок.

