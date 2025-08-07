АТЕШ провел разведку на военном аэродроме РФ в Ейске
АТЕШ
Читати українською
Источник:  АТЕШ

Агенты движения сопротивления АТЕШ работают на военном аэродроме РФ в Ейске.

Главные тезисы

  • Агенты движения сопротивления АТЕШ активно работают на военном аэродроме в городе Ейск, осуществляя разведку и собирая важную информацию.
  • Объект расположен на окраине города и базируется разнообразная авиация, включая учебно-боевые и штурмовые самолеты, что является объектом интереса для разведки.
  • АТЕШ ведет постоянное наблюдение за перемещениями и работами на аэродроме для планирования будущих действий против противника и дестабилизации вражеской тыловой инфраструктуры.

АТЕШ пробрался на военный аэродром РФ в Ейске

Агенты движения ведут активную работу на военном аэродроме в городе Ейск, Краснодарский край.

Объект расположен на окраине города, по координатам: 46.680868, 38.221050.

На аэродроме базируются разные типы авиации, включая учебно-боевые и штурмовые самолеты, а также обслуживающий персонал и техника.

Ведется постоянное наблюдение за перемещениями, загрузками, инженерными работами и системами ПВО, прикрывающими объект.

Мы собираем данные для планирования будущих ударов и дестабилизации врага тыловой инфраструктуры. АТЕШ глубоко проник в логистику и командные узлы окупантов — и это только начало.

