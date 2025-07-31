АТЕШ разведал местонахождение тайной радиолокационной роты армии РФ в Севастополе — фото
Категория
Украина
Дата публикации

АТЕШ разведал местонахождение тайной радиолокационной роты армии РФ в Севастополе — фото

Севастополь
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Источник:  АТЕШ

Агенты движения сопротивления АТЕШ продолжают выявлять стратегически важные военные объекты оккупантов в Крыму. В ходе последнего этапа наблюдения была разведана отдельная радиолокационная рота в микрорайоне Фиолент — ключевой элемент системы ПВО, обеспечивающий контроль и защиту воздушного пространства не только над Севастополем, но и над всем западным побережьем Крыма.

Главные тезисы

  • Агенты движения сопротивления АТЕШ разведали стратегически важную радиолокационную роту армии РФ в Севастополе, обеспечивающую контроль над воздушным пространством западного побережья Крыма.
  • Обнаруженная обзорная РЛС 55Ж6У «Небо» является ключевым элементом системы ПВО, способной эффективно выявлять воздушные и баллистические цели.

АТЕШ нашел новое ПВО России в Крыму

Агент АТЕШ сумел обнаружить обзорную РЛС 55Ж6У «Небо» — одну из самых дальних радиолокационных станций, предназначенную для отслеживания аэродинамических и баллистических целей, а также мачту с антенной для радиорелейной станции, благодаря которой осуществляется передача данных между командными пунктами, частями, объектами ПВО.

Этот объект является важнейшим элементом эшелонированной системы ПВО на оккупированной территории и играет критическую роль в выявлении и координации действий против воздушных угроз.

Вся собранная информация уже передана Силам обороны Украины для подготовки соответствующих мер по нейтрализации незаконного военного присутствия в украинском Крыму.

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