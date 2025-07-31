АТЕШ разведал местонахождение тайной радиолокационной роты армии РФ в Севастополе — фото

Агенты движения сопротивления АТЕШ продолжают выявлять стратегически важные военные объекты оккупантов в Крыму. В ходе последнего этапа наблюдения была разведана отдельная радиолокационная рота в микрорайоне Фиолент — ключевой элемент системы ПВО, обеспечивающий контроль и защиту воздушного пространства не только над Севастополем, но и над всем западным побережьем Крыма.