АТЕШ разведал местонахождение тайной радиолокационной роты армии РФ в Севастополе — фото

Агенты движения сопротивления АТЕШ продолжают выявлять стратегически важные военные объекты оккупантов в Крыму. В ходе последнего этапа наблюдения была разведана отдельная радиолокационная рота в микрорайоне Фиолент — ключевой элемент системы ПВО, обеспечивающий контроль и защиту воздушного пространства не только над Севастополем, но и над всем западным побережьем Крыма.
Главные тезисы
- Агенты движения сопротивления АТЕШ разведали стратегически важную радиолокационную роту армии РФ в Севастополе, обеспечивающую контроль над воздушным пространством западного побережья Крыма.
- Обнаруженная обзорная РЛС 55Ж6У «Небо» является ключевым элементом системы ПВО, способной эффективно выявлять воздушные и баллистические цели.
АТЕШ нашел новое ПВО России в Крыму
Агент АТЕШ сумел обнаружить обзорную РЛС 55Ж6У «Небо» — одну из самых дальних радиолокационных станций, предназначенную для отслеживания аэродинамических и баллистических целей, а также мачту с антенной для радиорелейной станции, благодаря которой осуществляется передача данных между командными пунктами, частями, объектами ПВО.
Этот объект является важнейшим элементом эшелонированной системы ПВО на оккупированной территории и играет критическую роль в выявлении и координации действий против воздушных угроз.
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