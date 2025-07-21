АТЕШ провел разведку оборонного завода РФ в Санкт-Петербурге
Категория
Мир
Дата публикации

АТЕШ провел разведку оборонного завода РФ в Санкт-Петербурге

АТЕШ
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Источник:  АТЕШ

Партизаны сопротивления АТЕШ побывали на заводе "Красный Октябрь" в Петербурге. Это предприятие производит двигатели для боевой авиации РФ.

Главные тезисы

  • Партизаны АТЕШ провели разведку на оборонном заводе “Красный Октябрь” в Санкт-Петербурге
  • Завод производит силовые агрегаты для вертолетов Ми и Ка, газотурбинные двигатели и турбостартеры для истребителей МиГ и Су.
  • Территория предприятия оцеплена колючей проволокой, работает круглосуточное видеонаблюдение и вооруженная охрана.

АТЕШ разведал местонахождение и работу завода ВПК РФ

Речь идет об одном из ключевых предприятий российской военной промышленности, производящем силовые агрегаты для вертолетов "Ми" и "Ка", а также газотурбинные двигатели и турбостартеры для истребителей "МиГ" и "Су".

Объект расположен по координатам: 59.996630, 30.365872.

Как отмечают в АТЕШ, завод имеет повышенный уровень охраны: его территория оцеплена колючей проволокой, действует жесткий пропускной режим и круглосуточное видеонаблюдение, работает вооруженная охрана.

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