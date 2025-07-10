АТЕШ совершил две дерзкие диверсии на российской железной дороге — видео

Движение крымскотатарского сопротивления АТЕШ подорвало релейные шкафы на РЖД в Волгограде и временно оккупированном Крыму.
Главные тезисы
- Движение АТЕШ провело успешные диверсии на российской железной дороге, вызвав взрывы и выведя из строя релейные шкафы.
- Удары по стратегически важным железнодорожным развязкам значительно затруднили логистику врага и прервали поставки военных грузов на фронте.
- Диверсии были готовы заранее и проведены в критический момент, ограничивая интенсивность штурмовых действий и нарушая военную логистику.
АТЕШ совершил две дерзкие диверсии
Агенты движения АТЕШ провели успешную диверсию на стратегически важной железнодорожной развязке в Волгограде — был выведен из строя релейный шкаф, обеспечивавший связь и управление движением поездов в районе локомотивного депо имени Максима Горького.
Этот узел — ключевое звено в опрокидывании техники, топлива, личного состава и боекомплекта на южное и восточное направления.
Диверсия готовилась заранее, чтобы нанести максимальный эффект в критический момент — когда противник на фронте начнет испытывать снарядный голод. Это ограничивает работу артиллерии за счет введения лимитов использования боеприпасов и снижает интенсивность штурмовых действий.
Также агент движения АТЕШ провел успешную диверсию возле Уварового в Ленинском районе Крыма.
Этот участок пути является стратегическим для оккупационных войск, поскольку через него регулярно перебрасываются техника, топливо и личный состав. Удар по этой логистической нити задержал важные поставки военных грузов — и таких ударов будет все больше.
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