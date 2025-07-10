АТЕШ совершил две дерзкие диверсии на российской железной дороге — видео
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

АТЕШ совершил две дерзкие диверсии на российской железной дороге — видео

бавовна
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Источник:  АТЕШ

Движение крымскотатарского сопротивления АТЕШ подорвало релейные шкафы на РЖД в Волгограде и временно оккупированном Крыму.

Главные тезисы

  • Движение АТЕШ провело успешные диверсии на российской железной дороге, вызвав взрывы и выведя из строя релейные шкафы.
  • Удары по стратегически важным железнодорожным развязкам значительно затруднили логистику врага и прервали поставки военных грузов на фронте.
  • Диверсии были готовы заранее и проведены в критический момент, ограничивая интенсивность штурмовых действий и нарушая военную логистику.

АТЕШ совершил две дерзкие диверсии

Агенты движения АТЕШ провели успешную диверсию на стратегически важной железнодорожной развязке в Волгограде — был выведен из строя релейный шкаф, обеспечивавший связь и управление движением поездов в районе локомотивного депо имени Максима Горького.

Этот узел — ключевое звено в опрокидывании техники, топлива, личного состава и боекомплекта на южное и восточное направления.

Диверсия готовилась заранее, чтобы нанести максимальный эффект в критический момент — когда противник на фронте начнет испытывать снарядный голод. Это ограничивает работу артиллерии за счет введения лимитов использования боеприпасов и снижает интенсивность штурмовых действий.

Выведение из строя релейного оборудования вызвало серьезные перебои в движении поездов, нарушив военную логистику и графики передислокации, а также снабжение боеприпасами к линии фронта.

Также агент движения АТЕШ провел успешную диверсию возле Уварового в Ленинском районе Крыма.

Этот участок пути является стратегическим для оккупационных войск, поскольку через него регулярно перебрасываются техника, топливо и личный состав. Удар по этой логистической нити задержал важные поставки военных грузов — и таких ударов будет все больше.

Крым всегда будет украинским, а поддержка крымцев — основа нашего движения. Мы продолжим работать в тылу врага, и земля здесь будет гореть под ногами окупантов!

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