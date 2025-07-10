Движение крымскотатарского сопротивления АТЕШ подорвало релейные шкафы на РЖД в Волгограде и временно оккупированном Крыму.

АТЕШ совершил две дерзкие диверсии

Агенты движения АТЕШ провели успешную диверсию на стратегически важной железнодорожной развязке в Волгограде — был выведен из строя релейный шкаф, обеспечивавший связь и управление движением поездов в районе локомотивного депо имени Максима Горького.

Этот узел — ключевое звено в опрокидывании техники, топлива, личного состава и боекомплекта на южное и восточное направления.

Диверсия готовилась заранее, чтобы нанести максимальный эффект в критический момент — когда противник на фронте начнет испытывать снарядный голод. Это ограничивает работу артиллерии за счет введения лимитов использования боеприпасов и снижает интенсивность штурмовых действий.

Выведение из строя релейного оборудования вызвало серьезные перебои в движении поездов, нарушив военную логистику и графики передислокации, а также снабжение боеприпасами к линии фронта. Поделиться

Также агент движения АТЕШ провел успешную диверсию возле Уварового в Ленинском районе Крыма.

Этот участок пути является стратегическим для оккупационных войск, поскольку через него регулярно перебрасываются техника, топливо и личный состав. Удар по этой логистической нити задержал важные поставки военных грузов — и таких ударов будет все больше.