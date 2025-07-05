АТЕШ разведал секретную информацию об оборонном заводе "Тайфун" в России

Агенты АТЕШ собрали секретную информацию о продукции Калужского приборостроительного завода "Тайфун", занимающегося выпуском ракет для российской армии.

АТЕШ узнал секретную информацию о российском заводе "Тайфун"

В течение года наш агент, действующий на постоянной основе внутри Калужского приборостроительного завода Тайфун, систематически передавал сведения конфиденциального характера. Передача данных производилась с полной анонимностью по проверенным каналам. Поделиться

Сообщается, что получена информация о комплексе "Бал-Е": конфигурация пусковой установки, включая внутренние схемы связи между модулями наведения и вычислительным центром. Система частично модернизирована под ракеты Х-35УЭ. Также зафиксированы изменения в защите от РЭБ и адаптации комплекса к развертыванию в нестандартных условиях.

Кроме того, агенту удалось получить описание тактико-технических характеристик последней модификации корабельной РЛС "Позитив-МЕ1.2", включая дальность, сектор обзора и количество одновременно отслеживаемых целей, схемы цифровой обработки сигнала, методы повышения точности в условиях РЭБ и алгоритмы внутренней самодиагностики.

Интересно, что на этапе заводских испытаний были зафиксированы сбои, не отраженные в открытых сводках.

Также зафиксировано начало работ по системе морского радиообнаружения с модульной архитектурой, ориентированной на мобильные платформы.

Кроме того, на заводе ведется создание экспортной версии РЛС, заявленной как гражданская навигационно-метеорологическая станция, однако внутренние параметры свидетельствуют о ее двойном назначении. Полученные от источника материалы переданы в соответствующие структуры Сил обороны Украины.

Напомним, что в ночь на 25 ноября 2924 г. в Калужской и Курской областях России была зафиксирована работа средств противовоздушной обороны. Поделиться

По словам руководителя Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко, удар был нанесен по заводу "Тайфун", который занимается производством компонентов для военной техники и морских систем вооружения.