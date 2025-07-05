АТЕШ разведал секретную информацию об оборонном заводе "Тайфун" в России
Категория
Мир
Дата публикации

АТЕШ разведал секретную информацию об оборонном заводе "Тайфун" в России

Калуга
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Источник:  АТЕШ

Агенты АТЕШ собрали секретную информацию о продукции Калужского приборостроительного завода "Тайфун", занимающегося выпуском ракет для российской армии.

Главные тезисы

  • Агенты АТЕШ раскрыли тайную информацию о продукции российского оборонного завода Тайфун, включая комплексы Бал-Е и корабельную РЛС Позитив-МЭ1.2.
  • На заводе Тайфун зафиксированы сбои во время не опубликованных испытаний, начата работа над системой морского радиообнаружения и создана экспортная версия РЛС.
  • Информация о комплексе Бал-Е и корабельной РЛС, полученная агентами АТЕШ, передана структурам обороны Украины.

АТЕШ узнал секретную информацию о российском заводе "Тайфун"

В течение года наш агент, действующий на постоянной основе внутри Калужского приборостроительного завода Тайфун, систематически передавал сведения конфиденциального характера. Передача данных производилась с полной анонимностью по проверенным каналам.

Сообщается, что получена информация о комплексе "Бал-Е": конфигурация пусковой установки, включая внутренние схемы связи между модулями наведения и вычислительным центром. Система частично модернизирована под ракеты Х-35УЭ. Также зафиксированы изменения в защите от РЭБ и адаптации комплекса к развертыванию в нестандартных условиях.

Кроме того, агенту удалось получить описание тактико-технических характеристик последней модификации корабельной РЛС "Позитив-МЕ1.2", включая дальность, сектор обзора и количество одновременно отслеживаемых целей, схемы цифровой обработки сигнала, методы повышения точности в условиях РЭБ и алгоритмы внутренней самодиагностики.

Интересно, что на этапе заводских испытаний были зафиксированы сбои, не отраженные в открытых сводках.

Также зафиксировано начало работ по системе морского радиообнаружения с модульной архитектурой, ориентированной на мобильные платформы.

Кроме того, на заводе ведется создание экспортной версии РЛС, заявленной как гражданская навигационно-метеорологическая станция, однако внутренние параметры свидетельствуют о ее двойном назначении. Полученные от источника материалы переданы в соответствующие структуры Сил обороны Украины.

Напомним, что в ночь на 25 ноября 2924 г. в Калужской и Курской областях России была зафиксирована работа средств противовоздушной обороны.

По словам руководителя Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко, удар был нанесен по заводу "Тайфун", который занимается производством компонентов для военной техники и морских систем вооружения.

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