АТЕШ розвідав секретну інформацію щодо оборонного заводу "Тайфун" у Росії
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АТЕШ розвідав секретну інформацію щодо оборонного заводу "Тайфун" у Росії

завод
Джерело:  АТЕШ

Агенти АТЕШ зібрали секретну інформацію про продукцію Калузького приладобудівного заводу "Тайфун", який займається випуском ракет для російської армії.

Головні тези:

  • Агенти АТЕШ отримали секрети про комплекс “Бал-Е” та модифікацію корабельної РЛС “Позитив-МЕ1.2”.
  • Зафіксовано збої на заводі Тайфун під час випробувань, які не були опубліковані.
  • Розпочато роботу над системою морського радіовиявлення та експортною версією РЛС з подвійним призначенням.

АТЕШ дізнався секретну інформацію про російський завод “Тайфун”

Протягом року наш агент, який діє на постійній основі всередині Калузького приладобудівного заводу "Тайфун", систематично передавав відомості конфіденційного характеру. Передача даних здійснювалася з повною анонімністю по перевірених каналах.

Повідомляється, що отримано інформацію про комплекс "Бал-Е": конфігурацію пускової установки, включаючи внутрішні схеми зв'язку між модулями наведення та обчислювальним центром. Система частково модернізована під ракети Х-35УЕ. Також зафіксовано зміни у захисті від РЕБ та адаптації комплексу для розгортання у нестандартних умовах.

Окрім того, агенту вдалось отримати опис тактико-технічних характеристик останньої модифікації корабельної РЛС "Позитив-МЕ1.2", включаючи дальність, сектор огляду та кількість цілей, що одночасно відстежуються, схеми цифрової обробки сигналу, методи підвищення точності в умовах РЕБ та алгоритми внутрішньої самодіагностики.

Цікаво, що на етапі заводських випробувань було зафіксовано збої, не відображені у відкритих зведеннях. Відмови стосувалися блоків перетворення та систем охолодження.

Також зафіксовано початок робіт над системою морського радіовиявлення із модульною архітектурою, орієнтованою на мобільні платформи.

Окрім того, на заводі ведеться створення експортної версії РЛС, що заявлена як цивільна навігаційно-метеорологічна станція, проте внутрішні параметри свідчать про її подвійне призначення. Отримані від джерела матеріали передано до відповідних структур Сил оборони України.

Нагадаємо, що у ніч на 25 листопада 2924 року у Калузькій та Курській областях Росії було зафіксовано роботу засобів протиповітряної оборони.

За словами керівника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка, удару було завдано по заводу "Тайфун", який займається виробництвом компонентів для військової техніки та морських систем озброєння.

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