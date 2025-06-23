АТЕШ совершил дерзкую диверсию на оккупированной Херсонщине — видео

Эксвагнеровец устроил расплату российским войскам в Скадовском районе оккупированной Херсонщины. Об этом сообщило движение крымскотатарского сопротивления АТЕШ.
Главные тезисы
- Движение АТЕШ организовало дерзкую диверсию на Херсонщине, в результате которой была нейтрализована группа российских военных.
- В ходе операции враг потерял технику и людей, что стало ударом по его позициям на оккупированной территории.
- Экс-вагнеровцы получили возможность отомстить тем, кто предал и уничтожил их командира благодаря акции движения АТЕШ.
АТЕШ взорвал военный автомобиль оккупантов РФ на ТОТ Херсонщины
В годовщину похода Пригожина на Москву агент АТЕШ — эксбоец ППК «Вагнер» провел диверсию в поселке Мирное Херсонской области.
Во время атаки также была ликвидирована группа российских военных, охранявших точку сбора. Враг потерял и технику, и людей — прямо в тылу, где чувствовал себя в безопасности.
Мирное — это Украина. Каждый, кто приходит с войной, будет сожжен и устранен.
В рядах «АТЕШ» дают шанс бывшим вагнеровцам отомстить тем, кто предал и уничтожил их командира.
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