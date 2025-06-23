АТЕШ совершил дерзкую диверсию на оккупированной Херсонщине — видео
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

АТЕШ совершил дерзкую диверсию на оккупированной Херсонщине — видео

диверсия
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Источник:  АТЕШ

Эксвагнеровец устроил расплату российским войскам в Скадовском районе оккупированной Херсонщины. Об этом сообщило движение крымскотатарского сопротивления АТЕШ.

Главные тезисы

  • Движение АТЕШ организовало дерзкую диверсию на Херсонщине, в результате которой была нейтрализована группа российских военных.
  • В ходе операции враг потерял технику и людей, что стало ударом по его позициям на оккупированной территории.
  • Экс-вагнеровцы получили возможность отомстить тем, кто предал и уничтожил их командира благодаря акции движения АТЕШ.

АТЕШ взорвал военный автомобиль оккупантов РФ на ТОТ Херсонщины

В годовщину похода Пригожина на Москву агент АТЕШ — эксбоец ППК «Вагнер» провел диверсию в поселке Мирное Херсонской области.

В ходе операции был подожжен армейский автомобиль, предназначенный для опрокидывания на фронт.

Во время атаки также была ликвидирована группа российских военных, охранявших точку сбора. Враг потерял и технику, и людей — прямо в тылу, где чувствовал себя в безопасности.

Мирное — это Украина. Каждый, кто приходит с войной, будет сожжен и устранен.

В рядах «АТЕШ» дают шанс бывшим вагнеровцам отомстить тем, кто предал и уничтожил их командира.

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