Эксвагнеровец устроил расплату российским войскам в Скадовском районе оккупированной Херсонщины. Об этом сообщило движение крымскотатарского сопротивления АТЕШ.

АТЕШ взорвал военный автомобиль оккупантов РФ на ТОТ Херсонщины

В годовщину похода Пригожина на Москву агент АТЕШ — эксбоец ППК «Вагнер» провел диверсию в поселке Мирное Херсонской области.

В ходе операции был подожжен армейский автомобиль, предназначенный для опрокидывания на фронт. Поделиться

Во время атаки также была ликвидирована группа российских военных, охранявших точку сбора. Враг потерял и технику, и людей — прямо в тылу, где чувствовал себя в безопасности.

Мирное — это Украина. Каждый, кто приходит с войной, будет сожжен и устранен.

В рядах «АТЕШ» дают шанс бывшим вагнеровцам отомстить тем, кто предал и уничтожил их командира.