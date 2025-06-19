АТЕШ обнаружил новые локации сосредоточения военной техники РФ в Крыму
Категория
Украина
Дата публикации

АТЕШ обнаружил новые локации сосредоточения военной техники РФ в Крыму

АТЕШ
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Источник:  АТЕШ

Агенты АТЕШ зафиксировали активное передвижение армии РФ во временно оккупированном Крыму. Отмечается, что россияне пытались сымитировать начало подготовки к форсированию Днепра в его южном течении.

Главные тезисы

  • Разведка АТЕШ зафиксировала активное перемещение военной техники РФ в Крыму, агенты выявили новые локации сосредоточения.
  • Российские войска пытаются сымитировать подготовку к форсированию Днепра, распространяя ложную информацию и тратя значительные ресурсы на скрытие своих истинных намерений.
  • Активность оккупантов в перемещении техники привела к выявлению их стоянок инженерной техники, что позволило передать ценные данные Силам обороны Украины.

АТЕШ разведал новые локации военной техники РФ

Наши агенты зафиксировали активное перемещение военной инженерной техники между Феодосией и Джанкоем. Оккупанты распространяют ложную информацию о том, что техника следует в Херсонскую область для форсирования Днепра.

Сообщается, что таким образом российские войска, стремясь запутать Силы обороны Украины и скрыть свои истинные намерения, напрасно перегнали большую колонну техники, потратив при этом значительное количество топлива.

Эта ненужная активность помогла агентам "АТЕШ" выявить стоянки инженерной техники окупантов. Полученные данные уже переданы Силам обороны Украины для точного планирования и успешных ударов по врагу.

Напомним, недавно в Геническом районе Крыма партизаны ликвидировали автомобиль, принадлежавший российским военным и оборудованный для работы с беспилотниками и радиоэлектронной борьбой.

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