АТЕШ провел разведку штаба армии РФ в Ростове — фото

АТЕШ подобрался в штаб Южного военного округа ВС РФ в Ростове.
Главные тезисы
- Агенты движения крымскотатарского сопротивления провели разведку штаба армии РФ в Ростове.
- Штаб Южного военного округа играет ключевую роль в координации действий русских войск на южном направлении.
- Изучены организация охраны объекта, графики патрулей и маршруты передвижения транспортных средств и частной охраны.
АТЕШ разведал штаб армии РФ в Ростове
Агенты движения крымскотатарского сопротивления в течение нескольких дней вели наблюдение за штабом Южного военного округа, являющимся одним из ключевых военных объектов в РФ.
В ходе наблюдения были изучены организация охраны объекта, графики патрулей, маршруты передвижения транспортных средств и частные охраны. Особенно интересно наблюдать за прибытием командующего ЮВО генерал-полковника Анашкина.
Адрес: Ростов-на-Дону, проспект Буденовский, 43.
Вся информация была передана представителям сил обороны Украины.