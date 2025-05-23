АТЕШ провел разведку штаба армии РФ в Ростове — фото
Категория
Мир
Дата публикации

АТЕШ провел разведку штаба армии РФ в Ростове — фото

штаб
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Источник:  АТЕШ

АТЕШ подобрался в штаб Южного военного округа ВС РФ в Ростове.

Главные тезисы

  • Агенты движения крымскотатарского сопротивления провели разведку штаба армии РФ в Ростове.
  • Штаб Южного военного округа играет ключевую роль в координации действий русских войск на южном направлении.
  • Изучены организация охраны объекта, графики патрулей и маршруты передвижения транспортных средств и частной охраны.

АТЕШ разведал штаб армии РФ в Ростове

Агенты движения крымскотатарского сопротивления в течение нескольких дней вели наблюдение за штабом Южного военного округа, являющимся одним из ключевых военных объектов в РФ.

В ходе наблюдения были изучены организация охраны объекта, графики патрулей, маршруты передвижения транспортных средств и частные охраны. Особенно интересно наблюдать за прибытием командующего ЮВО генерал-полковника Анашкина.

Адрес: Ростов-на-Дону, проспект Буденовский, 43.

Штаб Южного военного округа играет немаловажную роль в координации действий русских войск на южном направлении. Он осуществляет управление подразделениями, вовлеченными в боевые действия на территории Украины, включая группировку войск «Днепр» в оккупированных частях Херсонской и Запорожской областей.

Вся информация была передана представителям сил обороны Украины.

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