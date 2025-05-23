АТЕШ провів розвідку штабу армії РФ у Ростові — фото
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АТЕШ провів розвідку штабу армії РФ у Ростові — фото

Ростов
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Джерело:  АТЕШ

АТЕШ підібрався до штабу Південного військового округу ВС РФ у Ростові.

Головні тези:

  • Агенти руху кримськотатарського спротиву провели розвідку штабу армії РФ у Ростові.
  • Були вивчені організація охорони об'єкта, графіки патрулів та маршрути пересування транспортних засобів і приватної охорони.
  • Штаб Південного військового округу відіграє ключову роль у координації дій російських військ на південному напрямку.

АТЕШ розвідав штаб армії РФ у Ростові

Агенти руху кримськотатарського спротиву протягом кількох днів вели спостереження за штабом Південного військового округу, який є одним із ключових військових об'єктів у РФ.

У ході спостереження були вивчені організація охорони об'єкта, графіки патрулів, маршрути пересування транспортних засобів і приватні охорони. Особливо цікаво було спостерігати за прибуттям командуючого ЮВО генерал-полковника Анашкіна.

Адреса: Ростов-на-Дону, проспект Будьонівський, 43.

Штаб Південного військового округу відіграє важливу роль у координації дій російських військ на південному напрямку. Він здійснює управління підрозділами, залученими в бойових діях на території України, включаючи групування військ «Дніпро» в окупованих частинах Херсонської та Запорізької областей.

Вся інформація була передана представникам Сил оборони України.

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