АТЕШ підібрався до штабу Південного військового округу ВС РФ у Ростові.
Головні тези:
- Агенти руху кримськотатарського спротиву провели розвідку штабу армії РФ у Ростові.
- Були вивчені організація охорони об'єкта, графіки патрулів та маршрути пересування транспортних засобів і приватної охорони.
- Штаб Південного військового округу відіграє ключову роль у координації дій російських військ на південному напрямку.
АТЕШ розвідав штаб армії РФ у Ростові
Агенти руху кримськотатарського спротиву протягом кількох днів вели спостереження за штабом Південного військового округу, який є одним із ключових військових об'єктів у РФ.
У ході спостереження були вивчені організація охорони об'єкта, графіки патрулів, маршрути пересування транспортних засобів і приватні охорони. Особливо цікаво було спостерігати за прибуттям командуючого ЮВО генерал-полковника Анашкіна.
Адреса: Ростов-на-Дону, проспект Будьонівський, 43.
Вся інформація була передана представникам Сил оборони України.