АТЕШ виявив нові локації зосередження військової техніки РФ у Криму

Агенти АТЕШ зафіксували активне пересування армії РФ у тимчасово окупованому Криму. Зазначається, що росіяни намагались зімітувати початок підготовки до форсування Дніпра у його південній течії.
Головні тези:
- АТЕШ зафіксував активне переміщення військової техніки РФ у Криму.
- Окупанти намагаються зімітувати підготовку до форсування Дніпра, проте ця інформація є недостовірною.
- Російські війська витратили значні ресурси на переміщення техніки на спроби приховати свої справжні наміри.
АТЕШ розвідав нові локації військової техніки РФ
Повідомляється, що таким чином російські війська, прагнучи заплутати Сили оборони України та приховати свої справжні наміри, перегнали дарма велику колону техніки, витративши при цьому значну кількість палива.
Ця непотрібна активність допомогла агентам "АТЕШ" виявити стоянки інженерної техніки окупантів. Отримані дані вже передані Силам оборони України для точного планування та успішних ударів по ворогові.
Нагадаємо, нещодавно в Генічеському районі Криму партизани ліквідували автомобіль, який належав російським військовим і був обладнаний для роботи з безпілотниками та радіоелектронною боротьбою.
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