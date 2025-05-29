АТЕШ розвідав деталі роботи оборонного заводу у Санкт-Петербурзі — фото

Рух кримськотатарського опору АТЕШ провів розвідку заводу з виробництва авіаційних двигунів у Санкт-Петербурзі.
Головні тези:
- Агенти руху АТЕШ здійснили розвідку оборонного заводу у Санкт-Петербурзі, отримавши важливі дані про виробництво авіаційних двигунів.
- Результати розвідки дозволять Силам оборони України завдати ефективного удару РФ.
- Детально досліджена територія та виробничі приміщення заводу «ОДККлімов» стануть важливими у розробці стратегії для знищення важливого об'єкта ворога.
АТЕШ розвідав особливості роботи заводу у СПб
Агенти руху успішно провели розвідку потужностей підприємства «ОДККлімов», розташованого в Санкт-Петербурзі. Ка-52.
Ми детально вивчили територію та виробничі приміщення цього об'єкту та оперативно передали отримані дані Силам оборони України. Ця інформація допоможе завдати серйозного удару по здатності російської армії вести бойові дії у повітрі.
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