АТЕШ розвідав деталі роботи оборонного заводу у Санкт-Петербурзі — фото
Категорія
Світ
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АТЕШ розвідав деталі роботи оборонного заводу у Санкт-Петербурзі — фото

завод
Джерело:  АТЕШ

Рух кримськотатарського опору АТЕШ провів розвідку заводу з виробництва авіаційних двигунів у Санкт-Петербурзі.

Головні тези:

  • Агенти руху АТЕШ здійснили розвідку оборонного заводу у Санкт-Петербурзі, отримавши важливі дані про виробництво авіаційних двигунів.
  • Результати розвідки дозволять Силам оборони України завдати ефективного удару РФ.
  • Детально досліджена територія та виробничі приміщення заводу «ОДККлімов» стануть важливими у розробці стратегії для знищення важливого об'єкта ворога.

АТЕШ розвідав особливості роботи заводу у СПб

Агенти руху успішно провели розвідку потужностей підприємства «ОДККлімов», розташованого в Санкт-Петербурзі. Ка-52.

Ми детально вивчили територію та виробничі приміщення цього об'єкту та оперативно передали отримані дані Силам оборони України. Ця інформація допоможе завдати серйозного удару по здатності російської армії вести бойові дії у повітрі.

Результати не забаряться! — обіцяють партизани.

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