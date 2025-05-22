АТЕШ розкрив схему постачання на ТОТ дронів "Елерон" для окупантів РФ

КіберАТЕШ дізнався про повну схему передачі БпЛА "Елерон-3" для російських окупаційних військ на півдні України.

Партизани дізналися схему постачання розвіддронів РФ на ТОТ

Нашим фахівцям вдалося зламати телефон співробітника ЗАТ «ЕНІКС» — компанії, яка виробляє російські БпЛА «Елерон-3».

Дрони передаються підрозділам угруповання «Дніпро», включно з 205-ю та 80-тою мотострілецькими бригадами, 104-ою десантно-штурмовою дивізією, 810-ю бригадою морпіхів, що діють на Херсонському та Запорізькому напрямках.

Липецький авіацентр — для випробувань та навчання особового складу.

Згідно з отриманими накладними, ціна одного БпЛА перевищує 3,2 млн руб. Тільки по одній партії зафіксована передача 131 одиниці на суму понад 50 млн руб. Поширити

При цьому всередині телефона було виявлено листування — скарги самих військових: дрони "глючать", "збиваються РЕБ", "багато браку". Схоже, значна частина грошей розкрадається російським військовим командуванням, а на безпеку солдатів просто начхати.

Тепер партизани АТЕШ мають маршрути, адреси складів, але головне — імена, відповідальні за виробництво дронів “Елерон”.