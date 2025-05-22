АТЕШ розкрив схему постачання на ТОТ дронів "Елерон" для окупантів РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

АТЕШ розкрив схему постачання на ТОТ дронів "Елерон" для окупантів РФ

дрон
Джерело:  АТЕШ

КіберАТЕШ дізнався про повну схему передачі БпЛА "Елерон-3" для російських окупаційних  військ на півдні України.

Головні тези:

  • Спецслужби розкрили схему постачання російським окупантам дронів Елерон-3 на території України.
  • Викриття включає дані про адреси складів, маршрути та імена осіб, відповідальних за виробництво дронів.
  • Отримана інформація вже передана Силам оборони України для більш ефективної протидії ворожим дронам.

Партизани дізналися схему постачання розвіддронів РФ на ТОТ

Нашим фахівцям вдалося зламати телефон співробітника ЗАТ «ЕНІКС» — компанії, яка виробляє російські БпЛА «Елерон-3».

Дрони передаються підрозділам угруповання «Дніпро», включно з 205-ю та 80-тою мотострілецькими бригадами, 104-ою десантно-штурмовою дивізією, 810-ю бригадою морпіхів, що діють на Херсонському та Запорізькому напрямках.

Липецький авіацентр — для випробувань та навчання особового складу.

Згідно з отриманими накладними, ціна одного БпЛА перевищує 3,2 млн руб. Тільки по одній партії зафіксована передача 131 одиниці на суму понад 50 млн руб.

При цьому всередині телефона було виявлено листування — скарги самих військових: дрони "глючать", "збиваються РЕБ", "багато браку". Схоже, значна частина грошей розкрадається російським військовим командуванням, а на безпеку солдатів просто начхати.

Тепер партизани АТЕШ мають маршрути, адреси складів, але головне — імена, відповідальні за виробництво дронів “Елерон”.

Ходіть і оглядайтеся — ви військова мета. Зібрані дані вже передані Силам оборони України та допоможуть ефективніше знищувати ворожі БпЛА.

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