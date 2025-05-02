АТЕШ розвідав військовий завод у Санкт-Петербурзі — фото
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АТЕШ розвідав військовий завод у Санкт-Петербурзі — фото

СПб
Джерело:  АТЕШ

Учасники партизанського руху АТЕШ на території РФ здійснили розвідку одного з ключових підприємств оборонно-промислового комплексу Росії — Обухівського заводу в Санкт-Петербурзі.

Головні тези:

  • Обухівський завод у Санкт-Петербурзі, що входить до концерну ВКО 'Алмаз-Антей', грає критичну роль у підтримці військового потенціалу Росії.
  • Завод спеціалізується на виробництві високотехнологічної продукції для військового та цивільного призначення, включаючи компоненти для зенітних ракетних систем та радіолокаційних станцій.

АТЕШ розвідав військовий завод у Санкт-Петербурзі

Як зазначається, цей завод входить до складу концерну ВКО "Алмаз-Антей" та відіграє критичну роль у підтримці військового потенціалу окупантів.

Підприємство спеціалізується з виробництва високотехнологічної продукції як військового, і цивільного призначення. За даними партизанів, саме тут розробляються та виготовляються компоненти для зенітних ракетних систем, радіолокаційних станцій та автоматизованих систем управління ППО, які активно використовують росіяни у війні проти України.

Наші агенти зафіксували важливі деталі функціонування заводу та логістичних процесів, що у майбутньому допоможе Силам оборони України більш ефективно послаблювати військово-промислову машину агресора.

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