АТЕШ розвідав військовий завод у Санкт-Петербурзі — фото

Учасники партизанського руху АТЕШ на території РФ здійснили розвідку одного з ключових підприємств оборонно-промислового комплексу Росії — Обухівського заводу в Санкт-Петербурзі.
Головні тези:
- Обухівський завод у Санкт-Петербурзі, що входить до концерну ВКО 'Алмаз-Антей', грає критичну роль у підтримці військового потенціалу Росії.
- Завод спеціалізується на виробництві високотехнологічної продукції для військового та цивільного призначення, включаючи компоненти для зенітних ракетних систем та радіолокаційних станцій.
АТЕШ розвідав військовий завод у Санкт-Петербурзі
Як зазначається, цей завод входить до складу концерну ВКО "Алмаз-Антей" та відіграє критичну роль у підтримці військового потенціалу окупантів.
Підприємство спеціалізується з виробництва високотехнологічної продукції як військового, і цивільного призначення. За даними партизанів, саме тут розробляються та виготовляються компоненти для зенітних ракетних систем, радіолокаційних станцій та автоматизованих систем управління ППО, які активно використовують росіяни у війні проти України.
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