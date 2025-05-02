АТЕШ розвідав військовий завод у Санкт-Петербурзі — фото

Як зазначається, цей завод входить до складу концерну ВКО "Алмаз-Антей" та відіграє критичну роль у підтримці військового потенціалу окупантів.

Підприємство спеціалізується з виробництва високотехнологічної продукції як військового, і цивільного призначення. За даними партизанів, саме тут розробляються та виготовляються компоненти для зенітних ракетних систем, радіолокаційних станцій та автоматизованих систем управління ППО, які активно використовують росіяни у війні проти України.