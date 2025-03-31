АТЕШ розвідав базу Тихоокеанського флоту РФ у Владивостоці

Партизани руху опору АТЕШ провели розвідку на базі базу Тихоокеанського флоту РФ у Владивостоці.
Головні тези:
- Партизани руху опору АТЕШ провели розвідку на базі Тихоокеанського флоту РФ у Владивостоці.
- Виявлено великі протичовнові кораблі та протидиверсійні катери, проте наразі бойові кораблі не готуються до серйозних завдань.
- Інформація про можливе масове відправлення морпіхів на війну в Україну поки що не підтверджується.
АТЕШ розвідали базу РФ на Тихому океані
Агент нашого руху провів розвідку бухти Тихоокеанського флоту ВМФ РФ у Владивостоці. Там зафіксовано великі протичовнові кораблі та протидиверсійні катери.
На цей час бойові кораблі не готуються до перекидання або виконання будь-яких серйозних завдань. Самі військовослужбовці переживають про можливе масове відправлення морпіхів на війну в Україну, але далі чуток ця інформація не доходить — усі хоч скільки боєздатні засоби ППО і деякі частини і так там, до чого значну частину їх уже знищено.
Наші агенти зібрали дані про логістику, транспорт та переміщення техніки. Всю інформацію ми оперативно передаємо Силам оборони України.