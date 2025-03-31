АТЕШ розвідав базу Тихоокеанського флоту РФ у Владивостоці

АТЕШ розвідали базу РФ на Тихому океані

Агент нашого руху провів розвідку бухти Тихоокеанського флоту ВМФ РФ у Владивостоці. Там зафіксовано великі протичовнові кораблі та протидиверсійні катери.

На цей час бойові кораблі не готуються до перекидання або виконання будь-яких серйозних завдань. Самі військовослужбовці переживають про можливе масове відправлення морпіхів на війну в Україну, але далі чуток ця інформація не доходить — усі хоч скільки боєздатні засоби ППО і деякі частини і так там, до чого значну частину їх уже знищено.

Наші агенти зібрали дані про логістику, транспорт та переміщення техніки. Всю інформацію ми оперативно передаємо Силам оборони України.