АТЕШ разведал базу Тихоокеанского флота РФ во Владивостоке

Партизаны движения сопротивления АТЕШ провели разведку на базе базы Тихоокеанского флота РФ во Владивостоке.
Главные тезисы
- Партизаны движения сопротивления АТЕШ разведали базу Тихоокеанского флота РФ во Владивостоке.
- На базе выявлены противолодочные корабли и противодиверсионные катера, однако боевые корабли не готовятся к серьезным задачам.
- Информация о возможном массовом отправлении морпехов на войну в Украину пока не подтверждается.
АТЕШ разведали базу РФ на Тихом океане
Агент нашего движения провел разведку бухты Тихоокеанского флота ВМФ РФ во Владивостоке. Там зафиксированы большие противолодочные корабли и противодиверсионные катера.
В настоящее время боевые корабли не готовятся к опрокидыванию или выполнению каких-либо серьезных задач. Сами военнослужащие переживают о возможном массовом отправлении морпехов на войну в Украину, но дальше слухов эта информация не доходит — все сколько-нибудь боеспособные средства ПВО и некоторые части и так там, до чего значительная часть их уже уничтожена.
Наши агенты собрали данные о логистике, транспорте и перемещении техники. Всю информацию мы оперативно передаем Силам обороны Украины.