АТЕШ разведал базу Тихоокеанского флота РФ во Владивостоке
Категория
Мир
Дата публикации

АТЕШ разведал базу Тихоокеанского флота РФ во Владивостоке

Владивосток
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Источник:  АТЕШ

Партизаны движения сопротивления АТЕШ провели разведку на базе базы Тихоокеанского флота РФ во Владивостоке.

Главные тезисы

  • Партизаны движения сопротивления АТЕШ разведали базу Тихоокеанского флота РФ во Владивостоке.
  • На базе выявлены противолодочные корабли и противодиверсионные катера, однако боевые корабли не готовятся к серьезным задачам.
  • Информация о возможном массовом отправлении морпехов на войну в Украину пока не подтверждается.

АТЕШ разведали базу РФ на Тихом океане

Агент нашего движения провел разведку бухты Тихоокеанского флота ВМФ РФ во Владивостоке. Там зафиксированы большие противолодочные корабли и противодиверсионные катера.

В настоящее время боевые корабли не готовятся к опрокидыванию или выполнению каких-либо серьезных задач. Сами военнослужащие переживают о возможном массовом отправлении морпехов на войну в Украину, но дальше слухов эта информация не доходит — все сколько-нибудь боеспособные средства ПВО и некоторые части и так там, до чего значительная часть их уже уничтожена.

Наши агенты собрали данные о логистике, транспорте и перемещении техники. Всю информацию мы оперативно передаем Силам обороны Украины.

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