АТЕШ разведал базу Тихоокеанского флота РФ во Владивостоке

АТЕШ разведали базу РФ на Тихом океане

Агент нашего движения провел разведку бухты Тихоокеанского флота ВМФ РФ во Владивостоке. Там зафиксированы большие противолодочные корабли и противодиверсионные катера.

В настоящее время боевые корабли не готовятся к опрокидыванию или выполнению каких-либо серьезных задач. Сами военнослужащие переживают о возможном массовом отправлении морпехов на войну в Украину, но дальше слухов эта информация не доходит — все сколько-нибудь боеспособные средства ПВО и некоторые части и так там, до чего значительная часть их уже уничтожена.

Наши агенты собрали данные о логистике, транспорте и перемещении техники. Всю информацию мы оперативно передаем Силам обороны Украины.