АТЕШ розвідав зенітний ракетний полк армії РФ під Москвою — фото

Представники руху кримськотатарського опору АТЕШ змогли потрапити на територію 606-го гвардійського зенітного ракетного полку ЗС РФ. Він розташований у Московській області недалеко від столиці країни-агресорки.

АТЕШ провів розвідку зенітного ракетного полку армії РФ

Йдеться про військову частину 61996, штаб якої знаходиться у населеному пункті Електросталь на схід від Москви.

Зазначається, що відповідний російський підрозділ належить військам протиповітряної оборони повітряно-космічних сил ЗС РФ, які "призначаються для відбиття ударів у повітряному просторі".

Штаб військової частини 61996 армії РФ

На озброєнні знаходяться установки С-400 "Тріумф" та С-300ПМ.

У русі розповіли, що за інформацією від родичів російських військовослужбовців, після українських дронових атак у січні 2025 року на об'єкті "почастішали перевірки". Річ у тім, що безпілотники долітали до Московської області.

Наш агент зібрав дані про режим роботи, транспорт та особовий склад. Всю інформацію ми оперативно передали Силам оборони України. Поширити

Штаб військової частини 61996 армії РФ

Також у партизанському русі оприлюднили фото розвіданого об'єкта.