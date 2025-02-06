АТЕШ розвідав зенітний ракетний полк армії РФ під Москвою — фото

Представники руху кримськотатарського опору АТЕШ змогли потрапити на територію 606-го гвардійського зенітного ракетного полку ЗС РФ. Він розташований у Московській області недалеко від столиці країни-агресорки.
Головні тези:
- Представники руху кримськотатарського опору АТЕШ провели розвідку зенітного ракетного полку 606-го гвардійського зенітного ракетного полку ЗС РФ під Москвою.
- У територіальній близькості до столиці РФ знаходиться військова частина 61996 протиповітряної оборони ЗС РФ.
- На озброєнні зенітного ракетного полку установки С-400 Тріумф та С-300ПМ.
- Розвідана інформація про об'єкт була передана Силам оборони України з метою оперативного реагування на потенційні загрози.
- Партизанський рух АТЕШ оприлюднив фото розвіданого об'єкта.
АТЕШ провів розвідку зенітного ракетного полку армії РФ
Йдеться про військову частину 61996, штаб якої знаходиться у населеному пункті Електросталь на схід від Москви.
Зазначається, що відповідний російський підрозділ належить військам протиповітряної оборони повітряно-космічних сил ЗС РФ, які "призначаються для відбиття ударів у повітряному просторі".
На озброєнні знаходяться установки С-400 "Тріумф" та С-300ПМ.
У русі розповіли, що за інформацією від родичів російських військовослужбовців, після українських дронових атак у січні 2025 року на об'єкті "почастішали перевірки". Річ у тім, що безпілотники долітали до Московської області.
Також у партизанському русі оприлюднили фото розвіданого об'єкта.
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