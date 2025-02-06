АТЕШ розвідав зенітний ракетний полк армії РФ під Москвою — фото
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АТЕШ розвідав зенітний ракетний полк армії РФ під Москвою — фото

Зенітний полк
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Джерело:  АТЕШ

Представники руху кримськотатарського опору АТЕШ змогли потрапити на територію 606-го гвардійського зенітного ракетного полку ЗС РФ. Він розташований у Московській області недалеко від столиці країни-агресорки.

Головні тези:

  • Представники руху кримськотатарського опору АТЕШ провели розвідку зенітного ракетного полку 606-го гвардійського зенітного ракетного полку ЗС РФ під Москвою.
  • У територіальній близькості до столиці РФ знаходиться військова частина 61996 протиповітряної оборони ЗС РФ.
  • На озброєнні зенітного ракетного полку установки С-400 Тріумф та С-300ПМ.
  • Розвідана інформація про об'єкт була передана Силам оборони України з метою оперативного реагування на потенційні загрози.
  • Партизанський рух АТЕШ оприлюднив фото розвіданого об'єкта.

АТЕШ провів розвідку зенітного ракетного полку армії РФ

Йдеться про військову частину 61996, штаб якої знаходиться у населеному пункті Електросталь на схід від Москви.

Зазначається, що відповідний російський підрозділ належить військам протиповітряної оборони повітряно-космічних сил ЗС РФ, які "призначаються для відбиття ударів у повітряному просторі".

Штаб військової частини 61996 армії РФ

На озброєнні знаходяться установки С-400 "Тріумф" та С-300ПМ.

У русі розповіли, що за інформацією від родичів російських військовослужбовців, після українських дронових атак у січні 2025 року на об'єкті "почастішали перевірки". Річ у тім, що безпілотники долітали до Московської області.

Наш агент зібрав дані про режим роботи, транспорт та особовий склад. Всю інформацію ми оперативно передали Силам оборони України.

Штаб військової частини 61996 армії РФ

Також у партизанському русі оприлюднили фото розвіданого об'єкта.

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