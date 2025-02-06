АТЕШ разведал зенитный ракетный полк армии РФ под Москвой — фото

Представители движения крымскотатарского сопротивления АТЕШ смогли попасть на территорию 606 гвардейского зенитного ракетного полка ВС РФ. Он расположен в Московской области недалеко от столицы страны-агрессора.
Главные тезисы
- Представители движения крымскотатарского сопротивления АТЕШ провели разведку зенитного ракетного полка 606 гвардейского зенитного ракетного полка ВС РФ под Москвой.
- Военская часть 61 996 в Московской области оснащена установками С-400 Триумф и С-300ПМ.
- Разведанная информация об объекте была оперативно передана Силам обороны Украины для реагирования на потенциальные угрозы.
- АТЕШ обнародовало фото разведанного объекта в рамках партизанского движения.
- После украинских дроновых атак в январе 2025 года на объекте возросли проверки, данные о которых были собраны и переданы украинским военным.
АТЕШ провел разведку зенитного ракетного полка армии РФ
Речь идет о воинской части 61996, штаб которой находится в населенном пункте Электросталь к востоку от Москвы.
Отмечается, что соответствующее российское подразделение принадлежит войскам противовоздушной обороны воздушно-космических сил ВС РФ, которые "назначаются для отражения ударов в воздушном пространстве".
На вооружении находятся установки С-400 "Триумф" и С-300ПМ.
В движении рассказали, что, по информации от родственников российских военнослужащих, после украинских дроновых атак в январе 2025 года на объекте "участились проверки". Дело в том, что беспилотники долетали в Московскую область.
Также в партизанском движении обнародовали фото разведанного объекта.
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