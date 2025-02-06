АТЕШ разведал зенитный ракетный полк армии РФ под Москвой — фото

Представители движения крымскотатарского сопротивления АТЕШ смогли попасть на территорию 606 гвардейского зенитного ракетного полка ВС РФ. Он расположен в Московской области недалеко от столицы страны-агрессора.

АТЕШ провел разведку зенитного ракетного полка армии РФ

Речь идет о воинской части 61996, штаб которой находится в населенном пункте Электросталь к востоку от Москвы.

Отмечается, что соответствующее российское подразделение принадлежит войскам противовоздушной обороны воздушно-космических сил ВС РФ, которые "назначаются для отражения ударов в воздушном пространстве".

Штаб воинской части 61 996 армии РФ

На вооружении находятся установки С-400 "Триумф" и С-300ПМ.

В движении рассказали, что, по информации от родственников российских военнослужащих, после украинских дроновых атак в январе 2025 года на объекте "участились проверки". Дело в том, что беспилотники долетали в Московскую область.

Наш агент собрал данные о режиме работы, транспорте и личном составе. Всю информацию мы оперативно передали Силам обороны Украины. Поделиться

Штаб воинской части 61 996 армии РФ

Также в партизанском движении обнародовали фото разведанного объекта.