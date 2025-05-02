АТЕШ разведал военный завод в Санкт-Петербурге — фото

Участники партизанского движения АТЕШ на территории РФ провели разведку одного из ключевых предприятий оборонно-промышленного комплекса России - Обуховского завода в Санкт-Петербурге.
Главные тезисы
- АТЕШ осуществил разведку на Обуховском заводе в Санкт-Петербурге, ключевом объекте военно-промышленного комплекса России.
- Завод входит в концерн ВКО “Алмаз-Антей” и специализируется на производстве военной и гражданской высокотехнологичной продукции.
- Обуховский завод изготавливает компоненты для зенитных ракетных систем, радиолокационных станций и автоматизированных систем управления ПВО.
АТЕШ разведал военный завод в Санкт-Петербурге
Как отмечается, завод входит в состав концерна ПКО "Алмаз-Антей" и играет критическую роль в поддержке военного потенциала оккупантов.
Предприятие специализируется на производстве высокотехнологичной продукции как военного, так и гражданского назначения. По данным партизан, здесь разрабатываются и изготавливаются компоненты для зенитных ракетных систем, радиолокационных станций и автоматизированных систем управления ПВО, которые активно используют россияне в войне против Украины.
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