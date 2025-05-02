АТЕШ разведал военный завод в Санкт-Петербурге — фото

Как отмечается, завод входит в состав концерна ПКО "Алмаз-Антей" и играет критическую роль в поддержке военного потенциала оккупантов.

Предприятие специализируется на производстве высокотехнологичной продукции как военного, так и гражданского назначения. По данным партизан, здесь разрабатываются и изготавливаются компоненты для зенитных ракетных систем, радиолокационных станций и автоматизированных систем управления ПВО, которые активно используют россияне в войне против Украины.