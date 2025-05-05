Партизани АТЕШ підпалили трансформаторну підстанцію у Саратові — відео

Агенти партизанського руху АТЕШ вивели з ладу трансформаторну підстанцію у Саратові РФ.
Головні тези:
- Партизани руху АТЕШ вчинили диверсію на трансформаторну підстанцію у Саратові, порушивши електропостачання базових станцій зв'язку.
- Це призвело до ускладнення логістики та координації дій російських загарбників, оскільки постраждали ключові промислові об'єкти.
АТЕШ провів диверсію на електропідстанції у Саратові
Ця диверсія призвела до серйозних наслідків у роботі критичної інфраструктури росіян.
Внаслідок цього було повністю порушене електропостачання двох базових станцій стільникового зв'язку. Ці станції забезпечували зв'язок у районах, де розташовані ключові промислові об'єкти, зокрема нафтопереробний завод «ГазПромМаш», завод «Пірогруп» і мобілізаційний центр, який росіяни використовують для координації своїх злочинних дій.
Припинення роботи цих станцій зв'язку серйозно ускладнить координацію дій загарбників, логістику та створить додаткові проблеми для організації оборони.
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