Партизани АТЕШ підпалили трансформаторну підстанцію у Саратові — відео
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Партизани АТЕШ підпалили трансформаторну підстанцію у Саратові — відео

пожежа
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Джерело:  АТЕШ

Агенти партизанського руху АТЕШ вивели з ладу трансформаторну підстанцію у Саратові РФ.

Головні тези:

  • Партизани руху АТЕШ вчинили диверсію на трансформаторну підстанцію у Саратові, порушивши електропостачання базових станцій зв'язку.
  • Це призвело до ускладнення логістики та координації дій російських загарбників, оскільки постраждали ключові промислові об'єкти.

АТЕШ провів диверсію на електропідстанції у Саратові

Ця диверсія призвела до серйозних наслідків у роботі критичної ​​інфраструктури росіян.

Внаслідок цього було повністю порушене електропостачання двох базових станцій стільникового зв'язку. Ці станції забезпечували зв'язок у районах, де розташовані ключові промислові об'єкти, зокрема нафтопереробний завод «ГазПромМаш», завод «Пірогруп» і мобілізаційний центр, який росіяни використовують для координації своїх злочинних дій.

Припинення роботи цих станцій зв'язку серйозно ускладнить координацію дій загарбників, логістику та створить додаткові проблеми для організації оборони.

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