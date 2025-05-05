Партизани АТЕШ підпалили трансформаторну підстанцію у Саратові — відео

Агенти партизанського руху АТЕШ вивели з ладу трансформаторну підстанцію у Саратові РФ.

АТЕШ провів диверсію на електропідстанції у Саратові

Ця диверсія призвела до серйозних наслідків у роботі критичної ​​інфраструктури росіян.

Внаслідок цього було повністю порушене електропостачання двох базових станцій стільникового зв'язку. Ці станції забезпечували зв'язок у районах, де розташовані ключові промислові об'єкти, зокрема нафтопереробний завод «ГазПромМаш», завод «Пірогруп» і мобілізаційний центр, який росіяни використовують для координації своїх злочинних дій.

Припинення роботи цих станцій зв'язку серйозно ускладнить координацію дій загарбників, логістику та створить додаткові проблеми для організації оборони.