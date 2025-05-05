Партизаны АТЕШ подожгли трансформаторную подстанцию в Саратове — видео
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Проиcшествия
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Партизаны АТЕШ подожгли трансформаторную подстанцию в Саратове — видео

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Источник:  АТЕШ

Агенты партизанского движения АТЕШ вывели из строя трансформаторную подстанцию в Саратове РФ.

Главные тезисы

  • Диверсия партизан АТЕШ на трансформаторную подстанцию в Саратове привела к нарушению электроснабжения базовых станций связи.
  • Последствия диверсии ощущаются в работе ключевых промышленных объектов, включая нефтеперерабатывающий завод и мобилизационный центр.
  • Серьезные проблемы с обороной и логистикой стали результатом действий партизанского движения в Саратове.

АТЕШ провел диверсию на электроподстанции в Саратове

Эта диверсия привела к серьезным последствиям в работе критической инфраструктуры россиян.

В результате было полностью нарушено электроснабжение двух базовых станций сотовой связи. Эти станции обеспечивали связь в районах, где расположены ключевые промышленные объекты, в частности, нефтеперерабатывающий завод «ГазПромМаш», завод «Пирогрупп» и мобилизационный центр, который россияне используют для координации своих преступных действий.

Приостановка работы этих станций связи серьезно усложнит координацию действий захватчиков, логистику и создаст дополнительные проблемы для организации обороны.

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