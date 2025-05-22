АТЕШ раскрыл схему поставки на ВОТ дронов "Элерон" для оккупантов РФ
Категория
Украина
Дата публикации

АТЕШ раскрыл схему поставки на ВОТ дронов "Элерон" для оккупантов РФ

дрон
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Источник:  АТЕШ

КиберАТЕШ узнал полную схему передачи БпЛА "Элерон-3" для российских оккупационных войск на юге Украины.

Главные тезисы

  • Партизаны раскрыли схему снабжения российских оккупантов дронами Элерон-3 на ВОТ Украины, включая данные об адресах складов, маршрутах и именах лиц, ответственных за производство.
  • Полученная информация передана Силам обороны Украины для эффективного противодействия вражеским дронам на военных направлениях.
  • Разоблачение позволит усилить безопасность и повысить эффективность уничтожения вражеских БпЛА на территории Украины.

Партизаны узнали схему поставок разведдронов РФ на ВОТ

Нашим специалистам удалось сломать телефон сотрудника ЗАО «ЭНИКС» — компании, производящей российские БПЛА «Элерон-3».

Дроны передаются подразделениям группировки «Днепр», включая 205-ю и 80-ю мотострелковые бригады, 104-ю десантно-штурмовую дивизию, 810-ю бригаду морпехов, действующие на Херсонском и Запорожском направлениях.

Липецкий авиацентр — для испытаний и обучения личного состава.

Согласно полученным накладным, цена одного БпЛА превышает 3,2 млн руб. Только по одной партии зафиксирована передача 131 единицы на сумму свыше 50 млн. руб.

При этом внутри телефона была обнаружена переписка — жалобы самих военных: дроны "глючат", "сбиваются РЭБ", "много брака". Похоже, значительная часть денег разворовывается российским военным командованием, а на безопасность солдат просто плевать.

Теперь партизаны АТЕШ имеют маршруты, адреса складов, но главное — имена, ответственные за производство дронов Элерон.

Ходите и оглядывайтесь — вы военная цель. Собранные данные уже переданы Силам обороны Украины и помогут более эффективно уничтожать вражеские БПЛА.

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