АТЕШ раскрыл схему поставки на ВОТ дронов "Элерон" для оккупантов РФ

КиберАТЕШ узнал полную схему передачи БпЛА "Элерон-3" для российских оккупационных войск на юге Украины.
Главные тезисы
- Партизаны раскрыли схему снабжения российских оккупантов дронами Элерон-3 на ВОТ Украины, включая данные об адресах складов, маршрутах и именах лиц, ответственных за производство.
- Полученная информация передана Силам обороны Украины для эффективного противодействия вражеским дронам на военных направлениях.
- Разоблачение позволит усилить безопасность и повысить эффективность уничтожения вражеских БпЛА на территории Украины.
Партизаны узнали схему поставок разведдронов РФ на ВОТ
Нашим специалистам удалось сломать телефон сотрудника ЗАО «ЭНИКС» — компании, производящей российские БПЛА «Элерон-3».
Дроны передаются подразделениям группировки «Днепр», включая 205-ю и 80-ю мотострелковые бригады, 104-ю десантно-штурмовую дивизию, 810-ю бригаду морпехов, действующие на Херсонском и Запорожском направлениях.
Липецкий авиацентр — для испытаний и обучения личного состава.
При этом внутри телефона была обнаружена переписка — жалобы самих военных: дроны "глючат", "сбиваются РЭБ", "много брака". Похоже, значительная часть денег разворовывается российским военным командованием, а на безопасность солдат просто плевать.
Теперь партизаны АТЕШ имеют маршруты, адреса складов, но главное — имена, ответственные за производство дронов Элерон.
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