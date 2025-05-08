АТЕШ провел диверсию под Москвой — военные объекты РФ остались без связи
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Проиcшествия
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АТЕШ провел диверсию под Москвой — военные объекты РФ остались без связи

АТЕШ
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Источник:  АТЕШ

Агент движения АТЕШ успешно провел диверсию в населенном пункте Могильцы (Московская область), уничтожив оборудование трансформаторной подстанции, обеспечивающей электро- и телекоммуникационную инфраструктуру региона.

Главные тезисы

  • Диверсия под Москвой: успешная операция агента движения АТЕШ привела к отключению трансформаторной подстанции и нарушению связи с военными объектами.
  • Последствия диверсии: перебои в связи с важными военными структурами, включая зенитный ракетный полк и отдельную бригаду оперативного назначения.

АТЕШ лишил связи военных объектов в Московской области

В результате ее выведения из строя возникли перебои связи сразу на ряде важных военных объектов, среди которых:

  • 629 зенитный ракетный полк (в/ч 51857),

  • 21-я отдельная бригада оперативного назначения (в/ч 3641),

  • военный городок, где размещаются 3/2 51084.

Проблемы также зафиксированы в 483 военном следственном отделе СК РФ и на распределительном составе компании «СберЛогистика», выполняющей контракты для Министерства обороны РФ.

Нарушение связи и энергоснабжение внесло хаос в управление подразделениями, сорвало планирование и координацию между военными объектами. Это напоминание: «АТЕШ» рядом. Мы видим все и бьем точно.

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