АТЕШ провел диверсию под Москвой — военные объекты РФ остались без связи

Агент движения АТЕШ успешно провел диверсию в населенном пункте Могильцы (Московская область), уничтожив оборудование трансформаторной подстанции, обеспечивающей электро- и телекоммуникационную инфраструктуру региона.

АТЕШ лишил связи военных объектов в Московской области

В результате ее выведения из строя возникли перебои связи сразу на ряде важных военных объектов, среди которых:

629 зенитный ракетный полк (в/ч 51857),

21-я отдельная бригада оперативного назначения (в/ч 3641),

военный городок, где размещаются 3/2 51084.

Проблемы также зафиксированы в 483 военном следственном отделе СК РФ и на распределительном составе компании «СберЛогистика», выполняющей контракты для Министерства обороны РФ.