Агент движения АТЕШ успешно провел диверсию в населенном пункте Могильцы (Московская область), уничтожив оборудование трансформаторной подстанции, обеспечивающей электро- и телекоммуникационную инфраструктуру региона.
Главные тезисы
- Диверсия под Москвой: успешная операция агента движения АТЕШ привела к отключению трансформаторной подстанции и нарушению связи с военными объектами.
- Последствия диверсии: перебои в связи с важными военными структурами, включая зенитный ракетный полк и отдельную бригаду оперативного назначения.
АТЕШ лишил связи военных объектов в Московской области
В результате ее выведения из строя возникли перебои связи сразу на ряде важных военных объектов, среди которых:
629 зенитный ракетный полк (в/ч 51857),
21-я отдельная бригада оперативного назначения (в/ч 3641),
военный городок, где размещаются 3/2 51084.
Проблемы также зафиксированы в 483 военном следственном отделе СК РФ и на распределительном составе компании «СберЛогистика», выполняющей контракты для Министерства обороны РФ.
Нарушение связи и энергоснабжение внесло хаос в управление подразделениями, сорвало планирование и координацию между военными объектами. Это напоминание: «АТЕШ» рядом. Мы видим все и бьем точно.
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