АТЕШ провів диверсію під Москвою — військові об'єкти РФ залишилися без зв'язку

Агент руху АТЕШ успішно провів диверсію у населеному пункті Могильці (Московська область), знищивши обладнання трансформаторної підстанції, яка забезпечувала електро- та телекомунікаційну інфраструктуру регіону.

АТЕШ позбавив зв'язку військові об'єкти у Московській області

У результаті її виведення з ладу виникли перебої зв'язку відразу на ряді важливих військових об'єктів, серед яких:

629 зенітний ракетний полк (в/ч 51857),

21-а окрема бригада оперативного призначення (в/ч 3641),

військове містечко, де розміщуються 3/2 51084.

Проблеми також зафіксовані у 483-му військовому слідчому відділі СК РФ та на розподільчому складі компанії «СберЛогістика», яка виконує контракти для Міністерства оборони РФ.