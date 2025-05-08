Агент руху АТЕШ успішно провів диверсію у населеному пункті Могильці (Московська область), знищивши обладнання трансформаторної підстанції, яка забезпечувала електро- та телекомунікаційну інфраструктуру регіону.
Головні тези:
- Агенти руху АТЕШ вивели з ладу трансформаторну підстанцію у Московській області, що призвело до перебоїв у зв'язку на військових об'єктах.
- Порушення зв'язку та енергопостачання викликали хаос у керуванні військовими підрозділами.
АТЕШ позбавив зв'язку військові об'єкти у Московській області
У результаті її виведення з ладу виникли перебої зв'язку відразу на ряді важливих військових об'єктів, серед яких:
629 зенітний ракетний полк (в/ч 51857),
21-а окрема бригада оперативного призначення (в/ч 3641),
військове містечко, де розміщуються 3/2 51084.
Проблеми також зафіксовані у 483-му військовому слідчому відділі СК РФ та на розподільчому складі компанії «СберЛогістика», яка виконує контракти для Міністерства оборони РФ.
Порушення зв'язку та енергопостачання внесло хаос в управління підрозділами, зірвало планування та координацію між військовими об'єктами. Це нагадування: «АТЕШ» поряд. Ми бачимо все і б'ємо точно.
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