Движение крымскотатарского сопротивления АТЕШ провело разведку завода по производству авиационных двигателей в Санкт-Петербурге.
Главные тезисы
- Движение крымскотатарского сопротивления АТЕШ провело разведку оборонного завода в Санкт-Петербурге, получив важные данные о производстве авиационных двигателей.
- Результаты разведки помогут Силам обороны Украины разработать стратегию уничтожения важного объекта врага и нанести эффективный удар по РФ.
- Агенты движения успешно изучили территорию и производственные помещения завода «ОДККлимов» в Санкт-Петербурге, передав важные данные Вооруженным силам Украины.
АТЕШ разведал особенности работы завода в СПб
Агенты движения успешно провели разведку мощностей предприятия «ОДККлимов», расположенного в Санкт-Петербурге. Ко-52.
Мы изучили территорию и производственные помещения этого объекта и оперативно передали полученные данные Силам обороны Украины. Эта информация поможет нанести серьезный удар по способности российской армии вести боевые действия в воздухе.
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