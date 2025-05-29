АТЕШ разведал детали работы оборонного завода в Санкт-Петербурге — фото
Категория
Мир
Дата публикации

АТЕШ разведал детали работы оборонного завода в Санкт-Петербурге — фото

Спб
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Источник:  АТЕШ

Движение крымскотатарского сопротивления АТЕШ провело разведку завода по производству авиационных двигателей в Санкт-Петербурге.

Главные тезисы

  • Движение крымскотатарского сопротивления АТЕШ провело разведку оборонного завода в Санкт-Петербурге, получив важные данные о производстве авиационных двигателей.
  • Результаты разведки помогут Силам обороны Украины разработать стратегию уничтожения важного объекта врага и нанести эффективный удар по РФ.
  • Агенты движения успешно изучили территорию и производственные помещения завода «ОДККлимов» в Санкт-Петербурге, передав важные данные Вооруженным силам Украины.

АТЕШ разведал особенности работы завода в СПб

Агенты движения успешно провели разведку мощностей предприятия «ОДККлимов», расположенного в Санкт-Петербурге. Ко-52.

Мы изучили территорию и производственные помещения этого объекта и оперативно передали полученные данные Силам обороны Украины. Эта информация поможет нанести серьезный удар по способности российской армии вести боевые действия в воздухе.

Результаты не заставят себя ждать! — обещают партизаны.

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